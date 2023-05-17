Родные польской певицы Бланки, которой украинцы на Евровидении отдали 12 баллов, поддерживают РФ: как артистку подставил брат

Родной брат польской певицы Бланки, которая в этом году представляла свою страну на Евровидении и получила 12 баллов от украинских зрителей, поддерживает Россию и пропагандистские нарративы. Это заметили недовольные поляки, которые были против победы певицы на местном нацотборе.

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Пользователи сети пересмотрели социальные страницы семьи Бланки и в Facebook ее брата Оливера нашли пророссийский пост, который тот уже удалил. Впрочем, запись экрана успели опубликовать в TikTok, где его посмотрели более миллиона человек (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте к концу страницы).

Судя по словам поляков, брат Бланки поддерживает отвратительные российские пропагандистские нарративы. На свою страницу он распространил пост с критикой Украины.

"История украинца из приграничного района "ЛНР". Его правда о событиях не вписывается в версию Киева и западной пропагандистской машины. Эта точка зрения не отражается и не будет отражаться национальными СМИ Болгарии, которые, очевидно, работают на киевский "нацистский режим", поддерживаемый ЕС и НАТО", – написал пользователь под именем Василий Васильев.

Оливер его слова поддержал и назвал "правдой". Отвратительную ложь он распространил на свою страницу 8 марта 2022 года, в самое тяжелое для украинцев время, когда россияне оккупировали, терроризировали и убивали жителей многих областей Украины, а переселенцы искали поддержку и убежище в соседней Польше.

Интересно, что поляки не поддержали его и использовали этот пост для критики Бланки. Как мы уже писали ранее, мало кто из польских еврофанов обрадовался, когда в нацотборе победила исполнительница мемной песни Solo.

Ранее OBOZREVATEL писал, что эстонская певица Alika, представлявшая свою страну на Евровидении-2023, выступала в оккупированном украинском Крыму с пропутинским исполнителем Николаем Басковым в 2015 году.

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