У звезды фильма 'Один дома' возникли проблемы с полицией: за что оштрафовали одного из 'мокрых бандитов', который покинул Голливуд

У 68-летнего актера Дэниела Стерна, известного аудитории благодаря роли бандита-неудачника Марва в комедии "Один дома", возникли проблемы с правоохранителями. В разгар рождественского сезона он якобы решил воспользоваться услугами эскорта, из-за чего был задержан полицией.

Видео дня

Об этом сообщает таблоид TMZ. Отмечается, что инцидент произошел в одном из отелей города Камарилло, штат Калифорния.

Однако в конце концов попытка нанять проститутку для исполнителя роли "мокрого бандита" обошлась без слишком серьезных последствий. Правоохранители не арестовали Дэниала Стерна и даже не фотографировали для досье, а просто выписали штраф.

Стоит отметить, что несмотря на достижение огромного успеха в сфере комедийного кино, актер решил покинуть Голливуд. Дэниел Стерн кардинально сменил сферу деятельности, и теперь вместо съемок в лентах ведет личный блог.

Звезда проекта "Один дома" живет на ферме и занимается скульптурой. Кроме того, он выращивает мандарины, а процесс освещает в своих социальных сетях.

