У Василия Вирастюка родился четвертый сын: известный спортсмен признался в измене жене и рассказал о новой любимой

Известный украинский спортсмен Василий Вирастюк похвастался пополнением – у него родился четвертый сын, которого назвали Владимиром. Малышу уже исполнилось 9 месяцев, поэтому роман с новой третьей любимой Ириной стронгмен начал еще состоя в 15-летнем браке с женой Инной.

Свое предательство он не оправдывает, но считает это ответом на ее миграцию из Украины в начале полномасштабного вторжения России. Детали новых отношений Василий Вирастюк рассказал в интервью Славе Демину в его одноименном проекте.

Самый первый брак спортсмена со Светланой был непродолжительным – всего 3 года – из-за ее внезапной смерти на курорте в Турции. У пары остался общий сын Адам. В 2006 году мужчина вступил в брак с уже экс-женой Инной, с которой отношения длились 15 лет. С новой избранницей Василий Вирастюк познакомился случайно во время семейного ужина. Любимая Ирина на 11 лет младше спортсмена, но это не стало препятствием их отношениям.

"Мы с женой Инной были в ресторане. Это происходило в Ивано-Франковске и подошла группа девушек чисто сфотографироваться. Это было наше первое знакомство. Где-то как раз был 2019 год. Это вот первое случайное знакомство, мы нашли потом по фейсбуку, можно легко отследить. Это [начало активного общения] уже был 2021 год. Увлечение уже пришло потом, в процессе, как раз полномасштабного", – объяснил он.

Новый роман нардеп от партии "Слуга народа" считает местью за выезд жены с детьми за границу. В частности, общие с Инной дети – Олег и Александр – поступок отца не очень положительно расценили, хотя тот до сих пор не женился, а проживает пока в гражданском браке. Как рассказывает спортсмен, 16-летний Олег настороженно относится к новой любимой Вирастюка. Тем более инициатором развода с Инной был нардеп. В настоящее время экс-жена требует немалую сумму ежемесячных алиментов и это в разы преувеличивает его возможности.

"У меня начались отношения, когда жена уехала за границу и находилась там. Ну, я думаю что это, как говорят, клин клином, потому что я тот поступок воспринял также изменой с ее стороны. Потому что сделала по-своему. Можно было бы говорить, если бы мы проживали в Бородянке или в Броварах и они [россияне] находились. А она говорит: "Ты знаешь, я уеду за границу". Тогда так, окей мы спасаем детей", – сказал он.

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