Василий Вирастюк подтвердил, что разводится с женой после 15-ти лет брака: это решение принял непосредственно я

Знаменитый украинский спортсмен, а ныне народный депутат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк подтвердил, что расстается со своей второй женой Инной, с которой воспитывал двух общих сыновей Олега и Александра. Обладатель титула "Самый сильный человек планеты" в 2004 году заявил, что расторгнуть брак после 15-ти лет супружеской жизни – это непосредственно его инициатива.

Как заверил стронгмен, решение развестись он принял еще в начале октября 2022 года. О причинах Вирастюк рассказывать не захотел, однако рассказал некоторые подробности этого процесса на личной странице Facebook.

В СМИ якобы распространили информацию, что Инна "потянула Вирастюка в суд". И действительно, делить имущество экс-супруги планирует в зале суда. Кроме того, по данным издания "Главком ", жена требует от спортсмена и нардепа по 40 тысяч алиментов в месяц для каждого из двух их общих сыновей. Эта сумма, по всей видимости, не устраивает заслуженного мастера спорта Украины. Вирастюк подчеркнул, что хотел бы, чтобы дети остались с ним.

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"Мы с Инной прожили в браке 15 лет, у нас родилось двое общих детей. Решение принял непосредственно я еще в начале октября 2022 года. Если меня не заставят, то вы никогда и не узнаете о настоящих причинах нашего развода (то ли моего решения разойтись).Я все время помогал и сейчас помогаю своим детям (финансово, и это адекватная сумма), но "аппетит" жены в разы преувеличивает мои возможности. Я готов нести ответственность за детей, и хотел бы, чтобы они проживали со мной", – прокомментировал Вирастюк.

Также спортсмен добавил, что больше не будет комментировать развод с Инной только если его "к этому не принудит поведение экс-жены".

"Большая просьба всех подписчиков оставаться при своем мнении, ведь вы не на нашем месте. Проживайте свою жизнь, а не нашу. Больше никаких объяснений и комментариев для прессы, объяснений по поводу нашего развода (все вопросы и ответы исключительно через суд), если меня к этому не принудит поведение экс-жены", – резюмировал нардеп.

Напомним, первой женой Вирастюка в 2003 году стала чемпионка Украины по фитнесу Светлана Забияка. Она родила ему первенца Адама. Впрочем, завершился этот брак трагедией – 28-летняя спортсменка погибла, когда ее накрыло лавиной во время спуска с горы на турецком горнолыжном курорте Паландокен. Через год после гибели Светланы, в 2007-м, Вирастюк женился во второй раз.

Как писал OBOZREVATEL, фронтмен группы "Без обмежень" Сергей Танчинец также разводится с женой Анной Стефанской. Через несколько дней супруги должны были праздновать годовщину – 15 лет их брака.

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