Песня стала пророческой. MamaRika впервые рассказала о кризисе в браке: поездка в Буковель нас добила, это был кошмар

Украинская певица MamaRika призналась, что ее отношения с телеведущим Сергеем Середой длиной в 9 лет сейчас находятся в кризисе, а поняли супруги об этом во время мартовского отдыха в Карпатах. Она рассказывает, что проблемы начались еще полгода назад, но этому никто не придавал значения, хотя подсознательно понимали "нечистое".

Песня "Хтось йде", как объясняет MamaRika, была действительно пророческой, ведь во время ее написания на бумагу "вылились" переживания, которые в то время еще никто не осознавал. В разговоре с "Міністерством прем'єр" она рассказала, что пара пытается "выбраться" из кризиса, поэтому проходит семейную терапию.

"Это еще и пророческая песня, потому что написали мы с Ванькой [Иван Клименко – продюсер] пол года назад. И я помню эти первые строчки, которые пришли мне в голову, – "Виклич мені таксі туди, де завжди молодість... Поплачу й повернусь до тебе, до себе, до нас" – и я не понимала, откуда это. Все окей вроде, все хорошо. Но иногда наше подсознание заранее считывает, что что-то происходит. были уже какие-то небольшие проблемы в семье, но мы не придавали им значения", – вспомнила MamaRika.

Она объяснила, что позволила понять все проблемы в отношениях поездка в горы, которая на самом деле должна была сблизить пару. Певица говорит, что отдых превратился в кошмар, но об этом совсем не сожалеет.

"Эта поездка нас добила. Впервые за четыре года мы побыли вдвоем, и этот момент нас полностью раскрыл. Когда вы вечно прячетесь за бытом, чтобы не обсудить важное. Когда вы остаетесь впервые за столь долгое время только вдвоем, и вы не имеете, что сказать друг другу, потому что оно так наболело, оно так тяжело. Я в этом Буковеле проревела три дня. Потом три дня прокричала. Это был кошмар, а не поездка. Это был катарсис, чистка, эмоциональная экзекуция, но она была нужна. Я рада, что так произошло, потому что это извлекло из нас настоящую боль, разговоры, которые должны были произойти. Наедине побыть очень полезно, и мы осознали, что у нас действительно большие проблемы, и мы хотим с этим что-то делать", – вспомнила она.

MamaRika отметила, что несколько удивлена совпадением выхода трека с самым кризисным моментом отношений. В частности, она объясняет, что освещение личных проблем не несет за собой ни капли хайпа, а о неполадках в семье поклонники все равно узнали бы, проследив отсутствие Сергея Середы в ее соцсетях.

"Скипали это все на потом. Работа, дети, кипишь. И ты постоянно не находишь время на то, чтобы воспринять серьезно, обсудить и что-то с этим сделать. Песня вышла четко в тот момент, когда у нас полная задница сейчас. У нас кризис такого масштаба, которого не было ни разу за все девять лет, что мы вместе. У нас очень тяжелый период сейчас", – рассказала певица.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что незадолго до поездки в Буковель MamaRika увеличила свою грудь из-за потери формы после рождения сына. Свое решение она назвала проявлением любви к себе.

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