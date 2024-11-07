'У Терена был наушник': экс-участница 'Холостяка 13' раскрыла правду о шоу и вспомнила момент, который выдал постановку

Вылетевшая после первого выпуска шоу "Холостяк 13" участница Юлия Шкурлей раскрыла детали проекта, указывающие на его постановку. По ее словам, на момент знакомства с главным "холостяком" страны Александром "Тереном" Будько она общалась не столько с мужчиной, сколько с редакторами, которые через наушник указывали, о чем говорить.

Видео дня

Юлия Шкурлей эксклюзивно рассказала OBOZ.UA, что "будто бы не с ним разговаривала, а с каким-то другим человеком". На это указывали его длинные паузы, во время которых "Терен" якобы слушал указания. Экс-участница отметила, что такое поведение ее сильно демотивировало.

Когда мы только познакомились, когда я вышла из машины, он был приветлив, улыбался. Я не могу сказать, что как-то плохо себя вел. Даже сначала понравился. Но потом, в процессе общения, меня очень разочаровало и демотивировало то, что я увидела: словно не с ним разговариваю, а с каким-то другим человеком. Например, в разговоре или в каких-то репликах, которые он девушкам всем говорил, были очень длинные паузы. У него в ухе был наушник. Очень часто эти паузы были связаны с тем, что Терен слушал подсказки, что ответить дальше или что не забыть сделать. И меня это так демотивировало сразу и как-то разочаровало. Я ожидала включенного в разговор, остроумного мужчину, который тебя поддерживает в общении, подхватывает темы", – призналась она.

Во время личного общения с Александром "Тереном" Юлия Шкурлей поняла, что с ней общается в основном не "холостяк", а съемочная группа. Ветеран задавал ей вопрос на темы, о которых экс-участница ему ни разу не рассказывала, но о которых знали редакторы.

"Во время личного общения. Мы должны были задавать друг другу вопросы. Ну и на том этапе я все поняла, ведь пошли уже нестандартные вопросы с его стороны, о которых я не говорила раньше. Меня это очень разочаровало. К примеру, "расскажи о папе", "ты же с папой ближе, чем с мамой". И я понимаю, что мне тот же вопрос задавали редакторы во время съемок визитки. Я тогда отказалась отвечать. Во-первых, это не так, потому что мы все равно хорошо общаемся с родителями. А во-вторых, это все равно, что "скажи, кого ты больше любишь". Я понимаю, что он этой информации не может знать, с кем больше общаюсь. И вообще о "папе" я еще ни слова ему не сказала. В этом моменте я конкретно осознала, что ему подсказывают редакторы. Он просто говорит реплику. Меня это демотивировало", – сообщила Юлия.

Читайте полное интервью с Юлией Шкурлей на сайте OBOZ.UA в пятницу, 8 ноября.

Ранее OBOZ.UA вел текстовую трансляцию первого выпуска "Холостяк 13" с Александром "Тереном" Будько. Кого из 20 участниц он выбрал и кто выбыл из проекта – читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!