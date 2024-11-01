'Холостяк 13': онлайн-трансляция первого выпуска шоу с Александром 'Тереном'. Фото

В первую пятницу ноября, в 19.00, начался премьерный выпуск 13-го сезона шоу "Холостяк" на СТБ. На проекте главный герой – ветеран войны и общественный деятель Александр Будько "Терен" будет искать свою любовь. Неизменный ведущий Григорий Решетник будет ему в этом помогать.

Видео дня

В этом году правила изменились. Имя главного "холостяка" страны впервые было рассекречено еще до начала кастинга для участниц. Именно поэтому на шоу подали рекордное количество заявок – более 1500. OBOZ.UA ведет текстовую трансляцию самых интересных событий.

Перед началом знакомства с участницами Александр "Терен" рассказал свою историю потери ног на фронте. В тот момент "холостяк" находился в окопе, когда туда попало взрывное оружие. Он понял сразу, что остался без конечностей, из-за адской боли, "потому что так болеть может только тогда, когда их нет". В то время мужчину засыпало землей.

Главный герой признался, что сейчас любить "на часі": "А когда любить, как не сейчас?"

Александр Будько решил дать участницам задачу – он подготовил пустые книги, которые планирует раздать каждой, чтобы все написали свои истории пути любви на проекте.

Первой участницей к главному "холостяку" страны вышла 26-летняя Полина, занимающаяся хирургией. Девушка была одета в белое длинное платье. Как она отметила, для нее такой образ оказался необычным. Позже Полина сообщила, что уже готова стать невестой "Терена".

Второй перед "Тереном" в большом холле оказалась участница, по имени Вероника (арт-терапевт). Она решила подарить "холостяку" картину – метафорическую карту, изображавшую любовь. Девушку он узнал, ведь когда-то они встречались на арт-терапии.

Следующей появилась 28-летняя сомелье Алина. Во время выхода она показала себя уверенной женщиной. Свою профессию она решила продемонстрировать в формате личного подарка – двух хрустальных бокалов для вина. Уже во время встречи с другими участницами Алине сообщили, что Александр Будько не употребляет алкоголь.

Очарованной Александром "Тереном" оказалась 27-летняя Инна. "Он стоит, как Кен для Барби", – поделилась впечатлениями девушка. Чтобы запечатлеть момент встречи, участница предложила мужчине сделать слепки рук.

Через время, потраченное на процесс создания подарка, другие участницы разозлились. Инна призналась, что испытала отчужденность от девушек.

Следующей к "холостяку" вышла 25-летняя SMM-менеджер Ксения из Киева. Она рассказала, что внимательно ухаживает за своей красотой и не может выйти из дома без прически и макияжа. Девушка рассказала о своей трагической истории травмы в 14-летнем возрасте, из-за которой пришлось долгое время носить корректирующий корсет. Ее ударили по ногам и поэтому она ударилась головой при падении и потеряла сознание.

Ксения из-за ношения корсета не могла носить платья. Поэтому именно этот вид одежды стал мечтой для нее, а теперь – базовой вещью в шкафу.

Интересно, что почти каждая участница во время знакомства обратила внимание на руки Александра Будько. Следует отметить, что после потери ног ветеран продолжил заниматься спортом, но физическую активность направил именно на руки.

Александр "Терен" Будько объяснял, что решил поучаствовать в новом сезоне "Холостяка", потому что, прежде всего, хочет показать людям, что ветераны войны могут и хотят жить наполненную во всех смыслах жизнь и быть надежными партнерами.

Он также рассекречивал свои требования насчет участниц, чтобы они могли получить розу на шоу. Для него важными факторами в будущем любимом человеке стали искренность и интеллект. Впрочем, больше всего волнует украиноязычность участниц и отсутствие стереотипов по отношению к военным. "Холостяк" рассказал, что, только увидев взаимность с другой стороны, он может открыться и "быть уязвимым".

В частности, в этом году шоу сделало еще одно нововведение, связанное с одеждой и Александра "Терена", и Григория Решетника, и самих участниц. В кадре будут показывать вещи только украинских дизайнеров, чтобы поддержать отечественное производство.

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр "Терен" рассказал, как выбирал любимую, и заинтриговал ее ответом на предложение. 28-летний общественный деятель отметил: после двух месяцев свиданий с участницами нашел ту, которая стала "самой близкой к его сердцу".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!