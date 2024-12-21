У проукраинской певицы Лаймы Вайкуле отобрали бизнес в России: партнер подал иск в суд

Латвийскую певицу Лайма Вайкуле, которая в течение многих лет строила карьеру в России, однако после начала полномасштабного вторжения поддержала украинцев и осудила террористическую политику Кремля, лишили бизнеса на территории страны-агрессора. Артистка основала компанию "Лайма-Люкс Рус" вместе с партнером Ширазом Мамедовым еще в начале 2000-х, однако мужчина решил присвоить себе все предприятие.

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Соответствующая информация появилась на просторах росмедиа. Отмечается, что компаньон артистки подал иск в суд, чтобы отобрать все права собственности.

"Лайма-Люкс Рус" занимается управлением салонов красоты на территории РФ, а также продажей косметики, мебели и аксессуаров. После начала полномасштабной войны Лайма Вайкуле решила передать Ширазу Мамедову свою долю в компании, а именно 49%. Однако бизнесмену этого оказалось мало, поэтому в сентябре 2024 года он подал против артистки иск, чтобы вычеркнуть ее имя из соучредителей предприятия.

Судебный процесс длился почти полгода, а по его результату Мамедов стал единственным владельцем "Лайма-Люкс Рус". Соответственно, латвийская знаменитость больше не сможет получать прибыль от работы компании.

Стоит отметить, что в первые дни кровавой полномасштабной войны, которую начала Россия на территории Украины, Лайма Вайкуле откровенно поддержала украинцев. На своих концертах она часто пытается избегать исполнения русскоязычных песен, а большинство текстов переводит на латышский. Однако иногда певица исполняет и треки на украинском языке.

Такая позиция звезды вызывает сильное раздражение россиян, поэтому они не устают придумывать разнообразную ложь о ней. Недавно Z-пропагандисты решили высказать свое "экспертное" мнение относительно творчества Вайкуле, которое, по их словам, никому не нужно. Такие предположения россияне сделали после отмены концерта артистки. Они решили злорадствовать такому развитию событий, создавая новости с заголовками: "Европа наносит новый удар", "Бандеровки не нужны", "Шансов больше нет", "Никто не захотел прийти", "Вайкуле опозорилась в Испании" и т.д.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что путинист Оскар Кучера унизил Лайма Вайкуле, назвав ее "прогнившим лаймом".

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