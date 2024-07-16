Лайма Вайкуле, которая открыто поддерживает ВСУ, спела по-украински и довела россиян до истерики

Певица Лайма Вайкуле, которая родилась в Латвии, но строила песенную карьеру в России, спела на одном из своих концертов на украинском языке. Она открыто поддерживает Вооруженные силы Украины в войне против России и пытается избегать русского языка в выступлениях, переводя треки в основном на латышский.

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Россияне высмеяли бывшую звезду эстрады СССР за якобы не самые лучшие голосовые качества и даже предложили удалить песни артистов, поддерживающих украинцев в войне. В росмедиа началась истерика, ведь еще недавно Максим Галкин также заговорил по-украински.

Пропагандисты иронически пишут, что российских туристов в Юрмале почти нет, и поэтому Вайкуле переключилась на украинскую аудиторию, "которой в Латвии полно". Однако спела она неизвестную песню.

"Особенности выполнения новой композиции бывшей "кормилицы" в сети оценили невысоко – но в основном пользователи вспоминали, что у Вайкуле никогда не было особых голосовых данных, поэтому все хорошо, а для украинцев сейчас и третий сорт не будет недостатком", – попытались унизить украинцев пропагандисты, считающие, что россиян в Латвии почти нет, и на концерты Вайкуле никто из них не ходит.

Как говорит российский продюсер Сергей Лавров, причиной перформансов Вайкуле и Галкина было желание заработать побольше денег, ведь они сейчас якобы живут на мели.

"Лайма Вайкуле никогда и ничем не брезгует. Если спецоперация начнется в какой-то другой стране, Вайкуле начнет петь на языке этой страны. Она и на фестиваль к себе зовет никому не нужных и давно забытых украинских артистов. Там же педалируется вся эта украинская тема. Что касается Максим Галкин, он выступал на украинском языке, потому что работал на украинской свадьбе. Они делают все для зарабатывания бонусов и денег", – заявлял пропагандист.

Россияне начали бить тревогу из-за "лишней копеечки" за онлайн-прослушивание у артистов, поддерживающих Украину. Депутат Госдумы РФ Александр Спиридонов заявил, что было бы хорошо взять Украину в качестве примера и отменить всех звезд, выражающих ненависть к России. Он заявил, что нужно удалить артистов со всех музыкальных сервисов.

Ранее OBOZ.UA писал, что россияне пригрозили Лайме Вайкуле из-за ее инициативы помочь ВСУ во время своих концертов в Юрмале.

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