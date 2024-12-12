Российский актер Оскар Кучера, который активно поддерживает террористическую войну в Украине и кровавый путинский режим, грубо высказался о латвийской певице Лайме Вайкуле. Z-патриот решил публично оскорбить проукраинскую артистку, отметив, что ее творчество больше никому не нужно.

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Как сообщают росмедиа, резкий комментарий путинист оставил в своих соцсетях. Унизить знаменитость Кучера решил после того, как в Европе было отменено несколько ее концертов.

Такие новости стали для актера поводом для злорадства. После начала полномасштабного вторжения Кучера не устает отрицательно высказываться о российских артистах, которые выступили против путинского режима и уехали из РФ. Так и в этот раз пропагандист не пренебрег возможностью "брызнуть ядом" в сторону Вайкуле.

"Все закономерно. Никому этот прогнивший лайм не нужен. Это она в своих фантазиях мировая звезда, а по сути... ну вы поняли!" – написал фанат Кремля.

К тому же этими словами Оскар Кучера поддержал очередную ложь, которую ширили Z-пропагандисты об исполнительнице. Недавно стало известно, что концерт Вайкуле на испанском острове Тенерифе был отменен. Несмотря на то, что ни певица, ни ее команда официально не комментировали этот случай, "эксперты" из РФ придумали свое объяснение.

По словам россиян, европейская аудитория не заинтересована в репертуаре проукраинской певицы. Они уверенно заявили, что раньше звезда якобы имела отличные гонорары, работая на территории России, однако когда поддержала украинцев и уехала из страны-агрессора, все изменилось.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андриенко рассказал, как известный путинист унизил Руслану Писанку в Москве и чем это для него обернулось.

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