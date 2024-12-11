Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая долгое время строила карьеру в России, однако после начала полномасштабной войны осудила деятельность властей Кремя и поддержала украинцев, стала "костью в горле" для россиян. Обиженные граждане РФ не устают придумывать разнообразную ложь об артистке, поэтому звезда в очередной раз стала жертвой Z-пропагандистов.

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Дело в том, что концерт 70-летней знаменитости на испанском острове Тенерифе был отменен. Как пишут росмедиа, сначала выступление перенесли с октября на декабрь, однако в конечном итоге мероприятие так и не состоится.

Пока официальная причина отмены концерта остается неизвестной, поскольку ни Лайма Вайкуле, ни ее команда не комментируют неприятный инцидент. Однако россияне не могут нарадоваться таким развитием событий и сами придумывают "правдивые" объяснения.

Так, по словам Z-экспертов, европейская аудитория почти не заинтересована в репертуаре проукраинской певицы. Они заявляют, что будто бы ранее Вайкуле могла обеспечить себе безбедную жизнь, появляясь на мероприятиях в РФ, однако сейчас все изменилось.

"Аудитория русскоязычных звезд в Европе – эмигранты и беженцы из Украины. Ни те, ни другие на Лайму не идут. У нее есть только один выход: попытаться заработать в Киеве. Но в Украину, несмотря на публичную риторику, никто из звезд ехать не спешит", – высказался российский "эксперт".

Кроме того, в пропагандистских медиа новость об отмене концерта Лаймы Вайкуле в Тенерифе уже успели наименовать самыми разными заголовками. Например: "Европа наносит новый удар", "Бандеровки не нужны", "Шансов больше нет", "Никто не захотел прийти", "Вайкуле опозорилась в Испании" и так далее.

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