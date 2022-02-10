У принца Чарльза выявили COVID-19: он встречался с 95-летней Елизаветой ІІ два дня назад

Наследник британского престола, 73-летний принц Чарльз уже во второй раз заразился коронавирусом. Накануне до того, как стало известно о положительном результате на COVID, герцог Корнуольский вместе со своей супругой Камиллой встречались в Букингемском дворце с королевой Елизаветой II. Теперь опасения за здоровье Ее Величества растут.

Соответствующая информация о заболевшем принце Чарльзе появилась на его официальной странице в Twitter. Королевские источники отмечают, что 95-летняя королева, которая трижды была вакцинирована в прошлом году, не проявляет никаких симптомов болезни, пишет Daily Mail.

К слову, среди гостей были министр финансов Великобритании Риши Сунак, глава МВД Прити Пател и бывший футболист "Ливерпуля" Иан Раш. Помимо встречи со своей матерью, принц Чарльз также вручил ордена Британской империи шеф-поварам Фергусу Хендерсону, страдающему болезнью Паркинсона, и его жене Марго, а также наградил орденом Британской империи доктора Нисрина Алвана.

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Отмечается, что первый раз принц Чарльз заразился этой болезнью в марте 2020 года. Второй раз вирус обнаружили при проведении теста, который принято делать перед любыми публичными выступлениями.

Что касается супруги герцога Корнуольского, то у Камиллы был отрицательный тест. Она заявила, что принц Чарльз считает ситуацию "немного утомительной".

"Сейчас ему поставили диагноз. К счастью, мой отрицательный. Я делала его так много раз. Он сказал, что это немного утомительно, переживать это снова, но это беззаботно", – сказала Камилла в разговоре с верховным шерифом Беркшира Уилли Хартли Расселом.

Стоит добавить, что в декабре 2021 года принц Чарльз и Камилла были вакцинированы уже в третье. Известно, что пара получила первую вакцину в феврале, а ревакцинацию — в ноябре.

Теперь принц Уэльский ушел на самоизоляцию, сроком до 10 дней и отменил запланированные мероприятия.

Он должен был открыть статую Ликориции Винчестерской в городе Хэмпшир. Когда новость о заражении принца вирусом сказали гостям, они расстроились.

"Как представитель Ее Величества Хэмпшира, боюсь, у меня для вас очень неутешительные новости. Его Королевское Высочество принц Уэльский дал положительный результат на COVID несколько минут назад и поэтому не сможет присоединиться к нам сегодня", – сказал лорд-лейтенант Найджел Аткинсон.

Также представитель королевы зачитал послание принца, в котором герцог Корнуольский выразил свои сожаления.

"Дамы и господа, мне очень жаль, что я не могу быть с вами сегодня. Я отчаянно разочарован, так как с нетерпением ждал возможности отметить это историческое событие вместе с вами. Я очень надеюсь, что смогу посетить вас в будущем, но сегодня, пожалуйста, примите мои самые искренние извинения и наилучшие пожелания, поскольку вы отмечаете это памятное событие для Винчестера", – сказал принц Чарльз.

Больше никаких комментариев о состоянии Чарльза пока не поступало.

Коротко о королевских особах:

Елизавета II – самый долгопребывающий на службе монарх в истории. Она правит страной почти семь десятилетий. Родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфэр на Брютон-стрит.

Принц Чарльз – 73-летний старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа. Наследник британского престола, фельдмаршал, адмирал флота и маршал Королевских ВВС Великобритании. Женат на Камилле Паркер Боулз.

Камилла Паркер Боулз – вторая супруга (с 9 апреля 2005-го) принца Уэльского, наследника британского престола. После свадьбы получила все соответствующие титулы, включая и принцессы Уэльской, однако предпочитает использовать титул герцогини Корнуолльской.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что принц Чарльз попытался наладить отношения с сыном Гарри и его супругой Меган Маркл, пригласив их к себе в Великобританию с детьми.