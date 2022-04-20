'У меня там были друзья': Бадоев рассказал, как пытался стереть границу между Украиной и РФ, о чем теперь жалеет

Известный украинский кинорежиссер и клипмейкер Алан Бадоев сожалеет о своих долгих попытках создать общее культурное пространство и стереть границу между Украиной и Россией. В то же время он никогда не мог выбрать для себя РФ как место для жизни, даже несмотря на большое количество друзей оттуда.

По словам Бадоева, он многое переосмыслил после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Кинорежиссер в эфире "Завтрака с 1+1" подчеркнул, что был одним из тех, кто очень сильно пытался показать дружбу народов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наверное, я один из тех людей, которые делали все для того, чтобы стереть между Украиной и Россией границы. Это было неосознанно... Наверное, я был одним из тех людей, которые максимально показывали дружбу народов. Максимально помогал создавать эту общую творческую подушку и теперь я понимаю, насколько это ужасно. Насколько это безответственно", – отметил он.

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Бадоев добавил, что в первые дни вторжения многие знакомые российские звезды приглашали его в Москву.

"В первый день писало много. Я не хочу больше эти имена произносить. Они мне настолько не интересны больше. Многие мне говорили: "быстренько поезжай в Москву, мы тебе здесь все дадим. Надо 3-4 дня переждать". Я не понимал, о чем речь вообще. Как такое можно писать?" – возмущается клипмейкер.

Кинорежиссер поделился, что некоторые представители российского шоу-бизнеса называли его "семьей", на что он отвечал, что "с семьей так не поступают".

"Мне в свое время раза три за творческий путь предлагали и студию под меня открыть, это дружеское предложение. Но почему-то я не выбирал Москву. Приезжая туда, мне могла нравиться какая-то архитектура, пойти в театр, какие-то хорошие вещи. У меня были там друзья, но я не выбрал это место для жизни... Есть это ощущение, такая неуклюжая российская пропаганда", – сказал Бадоев.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Бадоев после военного вторжения России в Украину обратился к жителям Москвы с призывом выйти на улицы города с акциями протеста против политики Путина. Знаменитость попросил не писать комментарии в соцсетях о позоре за российские власти, а принять реальные меры.