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"У меня шок, я не верю": Руслана поразила сеть внешним видом в день своего 50-летия

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
9,3 т.
'У меня шок, я не верю': Руслана поразила сеть внешним видом в день своего 50-летия

В среду, 24 мая, известная украинская певица Руслана Лыжичко отмечает день рождения. Артистке исполнилось 50 лет. Фанатам трудно в это поверить, ведь выглядит знаменитость намного моложе.

Видео дня

В честь юбилея Руслана обратилась к своим поклонникам, разместив видео в соцсетях. Интернет-пользователи оставляли под ним восторженные комментарии касательно внешности звезды (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В ролике Руслана сообщает фанатам: "Сегодня 24 мая 2023 года. И сегодня мой день рождения… Мне… 50!"

"У меня шок, я не верю": Руслана поразила сеть внешним видом в день своего 50-летия

Называя свой возраст, певица непроизвольно начинает смеяться, будто сама не верит этой цифре. И здесь нет ничего удивительного, ведь зажигательная артистка ничуть не изменилась с момента выхода своего главного хита "Дикі танці" – она все так же может похвастаться безупречным внешним видом.

Однако Руслана, как можно понять с ее слов, и внутренне не ощущает себя на 50.

"Но… я чувствую, что я даже не расправила плечи… Еще ничего не начиналось… Все впереди!" – написала она в Facebook.

Певица также анонсировала, что скоро выйдет ее новый трек под названием "Лірниця". Она подчеркнула, что раскроет смысл таинственного названия композиции, ну а пока предложила пользователям послушать короткий фрагмент песни.

Тем временем фаны усыпали звезду комплиментами. В комментариях они пишут: "50? Чтобы все так выглядели в 50!", "В смысле 50?", "Поздравляю, но у меня шок, 50", "Та нет, какие 50? Максимум 37, очень хорошо выглядите", "Выглядите как девочка", "50? Не может быть такого", "Невероятная", "Это обман, вам 35 максимум".

"У меня шок, я не верю": Руслана поразила сеть внешним видом в день своего 50-летия
"У меня шок, я не верю": Руслана поразила сеть внешним видом в день своего 50-летия

Напомним, ранее вокруг Русланы разгорелся скандал. Певицу, которая первой от Украины победила на Евровидении, не пригласили выступить на конкурсе в 2023 году, который проходил в Ливерпуле от имени нашей страны. Артистка молчать не стала, ее поддержали украинские еврофаны.

Тогда организаторы заверили, что Руслана появится в финале шоу с "особенной миссией". Однако в итоге певицу просто показали на видео во время выступления победителя Евровидения-2010 Дункана Лоуренса из Нидерландов. Эта запись была без звука и длилась около 5 секунд. Фанаты были возмущены, о чем открыто писали в соцсетях. А вот как отреагировала сама Руслана – узнайте в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак устроил прием в своей официальной резиденции в Лондоне по случаю Евровидения-2023. Туда пожаловала, в частности, и Руслана, которая зажгла на Даунинг-стрит, 10 с "Дикими танцями".

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