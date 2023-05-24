'У меня шок, я не верю': Руслана поразила сеть внешним видом в день своего 50-летия

В среду, 24 мая, известная украинская певица Руслана Лыжичко отмечает день рождения. Артистке исполнилось 50 лет. Фанатам трудно в это поверить, ведь выглядит знаменитость намного моложе.

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В честь юбилея Руслана обратилась к своим поклонникам, разместив видео в соцсетях. Интернет-пользователи оставляли под ним восторженные комментарии касательно внешности звезды (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В ролике Руслана сообщает фанатам: "Сегодня 24 мая 2023 года. И сегодня мой день рождения… Мне… 50!"

Называя свой возраст, певица непроизвольно начинает смеяться, будто сама не верит этой цифре. И здесь нет ничего удивительного, ведь зажигательная артистка ничуть не изменилась с момента выхода своего главного хита "Дикі танці" – она все так же может похвастаться безупречным внешним видом.

Однако Руслана, как можно понять с ее слов, и внутренне не ощущает себя на 50.

"Но… я чувствую, что я даже не расправила плечи… Еще ничего не начиналось… Все впереди!" – написала она в Facebook.

Певица также анонсировала, что скоро выйдет ее новый трек под названием "Лірниця". Она подчеркнула, что раскроет смысл таинственного названия композиции, ну а пока предложила пользователям послушать короткий фрагмент песни.

Тем временем фаны усыпали звезду комплиментами. В комментариях они пишут: "50? Чтобы все так выглядели в 50!", "В смысле 50?", "Поздравляю, но у меня шок, 50", "Та нет, какие 50? Максимум 37, очень хорошо выглядите", "Выглядите как девочка", "50? Не может быть такого", "Невероятная", "Это обман, вам 35 максимум".

Напомним, ранее вокруг Русланы разгорелся скандал. Певицу, которая первой от Украины победила на Евровидении, не пригласили выступить на конкурсе в 2023 году, который проходил в Ливерпуле от имени нашей страны. Артистка молчать не стала, ее поддержали украинские еврофаны.

Тогда организаторы заверили, что Руслана появится в финале шоу с "особенной миссией". Однако в итоге певицу просто показали на видео во время выступления победителя Евровидения-2010 Дункана Лоуренса из Нидерландов. Эта запись была без звука и длилась около 5 секунд. Фанаты были возмущены, о чем открыто писали в соцсетях. А вот как отреагировала сама Руслана – узнайте в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак устроил прием в своей официальной резиденции в Лондоне по случаю Евровидения-2023. Туда пожаловала, в частности, и Руслана, которая зажгла на Даунинг-стрит, 10 с "Дикими танцями".

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