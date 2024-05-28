'У меня на мгновение остановилась жизнь'. Анатолий Хостикоев – о смерти народного артиста Украины Богдана Козака

Народный артист Украины Анатолий Хостикоев, работавший в начале своей творческой карьеры во львовском Театре имени Заньковецкой, рассказал о корифее этого театра – Богдане Козаке, о смерти которого стало известно сегодня, 28 мая.

В интервью OBOZ.UA артист объяснил, почему Богдан Козак отказывался ехать вместе с Богданом Ступкой работать в Театр Франко, а также вспомнил, как играл с легендарным коллегой в совместных представлениях.

"Сегодня утром, когда я увидел эту печальную новость, у меня просто на мгновение остановилась жизнь, – признается Анатолий Хостикоев в разговоре с OBOZ.UA. – Театр Марии Заньковецкой, где мы вместе работали – это мой первый театр. Там много корифеев, которых все знают и уважают. Для меня все они – первые народные артисты не в смысле звания, а в том, как их любили зрители. Богдан Козак был очень ярким представителем этой плеяды – в своей интеллигентности, профессиональном отношении к искусству, благородству. Он покорял всех своей невероятной эрудицией.

– Вы работали с ним в одних спектаклях?

– Мне повезло. Он был отличным партнером, который мог научить, передать свои умения, талант. И самое главное – трепетное отношение к профессии. Мне очень тяжело о нем сейчас говорить в прошлом. Когда был молодой, казалось, что это поколение никуда не денется – все будут жить долго. А люди уходят и уходят… Богдан Козак – это огромная потеря для украинского искусства и для каждого, кто его знал лично.

В свое время мы вместе работали в спектакле "Знаменосцы" за Гончаром. Мне был 21 год, а он, мне кажется, старше лет на десять. Это была моя первая работа. В постановке участвовали выдающиеся актеры – Федор Стригун, он, Богдан Ступка. Я по сценарию должен был читать в спектакле письмо от Шуры Ясногорской. Учил текст и ужасно волновался. Он это видел и после одной из репетиций (когда понял, что у меня просто опускаются руки, потому что не мог подобрать нужные интонации, не понимал, как мне сыграть этого персонажа), подошел ко мне. И очень ласково сказал: "Анатолий, успокойтесь! Знаете что? Вы читайте это письмо от себя – вроде бы вы его написали".

Он так просто мне объяснил (к слову, ко всем молодым актерам всегда уважительно обращался на "вы"), что сразу все стало на свои места. Я понял, что формулировал себе слишком сложную задачу, а он, как опытный актер, помог мне выйти из этого тупика. И потом я прекрасно играл в этом спектакле. А его советы, как видите, запомнили на всю жизнь. Доходчиво, и вместе с тем очень профессионально , но он помог мне справиться с этой ролью.

Он прекрасно разбирался в поэзии, был актером классического репертуара, и мне казалось, что это его фишка. Но в экстравагантных ролях, гротескных, он был просто неотразим. В "Замшевом пиджаке", где мы тоже играли вместе, он настолько неожидан! Очень часто играл роль любовников, был обольстительным и очень привлекательным на сцене. В него часто влюблялись, потому что он был настоящим мужчиной. Такой романтик и вместе с тем – донжуан.

– Общались ли вы в последнее время? Может быть, в мессенджерах.

– Когда я только уехал из Львова, активно общался с экс-коллегами, и с Богданом – тоже. Но в последние годы – нет. Только приходил на выступления, с которыми он гастролировал в Киеве. А по мессенджерам… Знаете, я не сторонник такого поддержания связей. Живое общение – его ничем не заменить. К сожалению, у меня не будет возможности лично провести Богдана в последний путь. Сейчас у меня практически через день спектакль в театре Франко.

Интересно, что в свое время Богдана Козака приглашали на работу в наш театр, но он отказался покидать Львов. Оставался заньковчанином до конца своих дней. Работать в театре Франко ему предлагал Сергей Владимирович Данченко. Он забрал сюда из Львова Богдана Ступку и Виталия Расстального, а Богдан Козак отказался. Он очень дружил и со Ступкой, и с Данченко, но навсегда остался верен Театру Заньковецкой. Никуда не уехал.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал, что сегодня стало известно о смерти величайшего украинского актера Богдана Козака – народного артиста Украины, шевченковского лауреата, педагога для целого поколения украинских актеров.

Актер Национального театра имени Марии Заньковецкой Богдан Козак сочетал актерское дело с преподавательской деятельностью в театральной студии при театре, преподавал на актерском отделении Львовской государственной консерватории имени Лысенко, был заведующим кафедрой театроведения и актерского мастерства, а в 2004-2004 гг. Львовского национального университета имени Ивана Франко.

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