'Сегодня черный день'. Во Львове скончался легендарный украинский актер Богдан Козак

На 84-м году жизни во Львове умер выдающийся украинский актер Богдан Козак. Народный артист Украины, шевченковский лауреат, гениальный рецитатор стихотворений Тараса Шевченко, учитель для целого поколения украинских актеров.

На смерть величайшего мастера сцены отреагировали известные украинские деятели.

"Сегодня на 84 году жизни не стало Богдана Козака – одной из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины. Актер-аналитик. Острый ум и великое трудолюбие. Умел иронизировать над собой. Прекрасный мастер художественного слова, его "Шевченкиана" – большая гордость украинской культуры", – сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий:

"Боже! Как только мне сообщили о том, что вы уже не с нами, Богдан Николаевич, – обратилась к артисту на своей странице в Facebook Ирма Витовская. – Дорогой наш Богдан Михайлович! У меня нет слов сейчас… Сегодня черный день… Вы были не только моим Учителем… Вы были моим Великим Другом. Теперь Вы будете им в моей памяти и душе. Но с умом и душа смотрит вглубь себя или вне себя в мир невидимый? Так может и там я смогу все Вам рассказывать и мы обязательно еще побеспокоимся и посмеемся".

"Еще два дня назад вы выслали мне смешное видео, я поставила лайк, потому что не могла писать в силу причин, – добавила артистка. – Подумала, что наберу на неделе. И теперь, я сильно бедую тем, что сразу не сделала этого. А именно теперь для меня страшно, что не смогу по этим же причинам попрощаться с вами в вашем любом Львове. Завтра во время Чина Парастаса я буду стоять за несколько сотен километров тоже в церкви и буду с вашей душой. Летите, дорогой Учитель, Мастер и Друг. Сегодня болезненный день…"

"Вы были красивым мужчиной, талантливым актером и учителем, – обратилась к мастеру актриса Тетра им. Ивана Франко Ксения Баша. – Благодарю Вас за то, что всегда заботились о моей маме… Мне очень грустно, что вы уже не с нами. Соболезнование жене – госпоже Марте, семье, всем ученикам".

Актер Национального театра имени Марии Заньковецкой Богдан Козак сочетал актерское дело с преподавательской деятельностью в театральной студии при театре, преподавал на актерском отделении Львовской государственной консерватории имени Лысенко, был заведующим кафедрой театроведения и актерского мастерства, а в 2004-2004 гг. Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В творчестве имеет более 100 сыгранных ролей в спектаклях как национальной, так и переводной мировой драматургии. Самые известные среди них: Дон Хуан ("С любовью не шутят" П. Кальдерона), Борис ("Пока солнце взойдет, роса глаза выест" М.Кропивницкого), Моцарт ("Моцарт и Сальери" А. Пушкина), Кларенс ("Ричард III" В.Шекспира), Брянский ("Знаменосцы" А.Гончара, Б. Анткива), Иван ("Суета" И.Карпенко-Карого), Задорожный ("Украденное счастье" И.Франко), Тарелкин ("Смерть Тарелкина") О.Сухово-Кобылина), Арбенин ("Маскарад" М.Лермонтова), Яго, Полоний, Макбет ("Отелло", "Гамлет", "Макбет" В.Шекспира), Тартюф (одноименная комедия Ж.-Б.Мольера) , Петр I ("Павел Полуботок" К.Буревия), Возный ("Наталья Полтавка" И.Котляревского) и многие другие.

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