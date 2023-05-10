'У меня мурашки по коже': Кэтрин Винник расплакалась, увидев последствия российского террора в Ирпене

Звезда сериала "Викинги", канадская актриса украинского происхождения, режиссер и продюсер Кэтрин Винник не сдержала слез, когда посетила украинский многострадальный Ирпень. Она пообщалась с мэром города и своими глазами увидела последствия российского террора.

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Актриса призвала фанатов донатить для помощи украинцам. Кадры из Ирпеня она опубликовала в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"У меня были мурашки по коже во время разговора с мэром Ирпеня Александром Маркушиным. В самом Ирпене было найдено тела 290 жертв среди мирного населения, а свидетели и прокуроры рассказывают о месяце террора. Непропорционально большое количество жертв – женщины. Этому нужно положить конец", – написала Кэтрин Винник.

На фото видно, что звезда было поражена и шокирована рассказами о российском терроризме. Она закрыла глаза и расплакалась.

"Я была потрясена разрушениями в Ирпене, когда посетиала этот район вместе с United24. Увидев все своими глазами, я поняла, сколько семей страдает. Все жизни имеют значение", – добавила актриса.

Напомним, что 5 мая глобальной инициативе в поддержку Украины UNITED24 исполнился год, поэтому Кетри Винник с другой звездой Голливуда – Иванной Сахно – приехали в Киев. Как известно, Кэтрин Винник сосредоточится на программе "Восстановление Украины", которая поможет восстановить здания в разрушенных войной областях.

Добавим, что предки актрисы родом из Украины. В 1940-х годах они сбежали от советской власти. Мать и отец Кэтрин родились в нацистской Германии, а затем семья эмигрировала в Канаду. Посмотреть на фото звезды с ее папой – можно здесь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украину приезжал всемирно известный британский актер Орландо Блум. Звезда культовых "Пиратов Карибского моря" и "Властелина колец" показал фото из поездки и поделился своими эмоциями.

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