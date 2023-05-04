В Киев приехали звезды Голливуда украинского происхождения Кэтрин Винник и Иванна Сахно. Фото

5 мая глобальной инициативе в поддержку Украины UNITED24 исполняется год, в честь чего в столицу нашей страны прибыли амбассадоры и друзья этой платформы. Среди них – звезды Голливуда украинского происхождения Кэтрин Винник и Иванна Сахно.

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Актрис заметили на Михайловской площади в Киеве, где они смогли рассмотреть разрушенную трофейную технику российских оккупантов. Снимок обнародовали в Telegram-канале UNITED24 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кэтрин Винник – известная канадская актриса и продюсер, которая прославилась благодаря роли Лагерты в сериале "Викинги". Родители звезды эмигрировали в Канаду еще до ее рождения, однако до восьми лет Кэтрин разговаривала исключительно на украинском языке. Известно, что ее предки бежали от советской власти. С первый дней полномасштабного вторжения 45-летняя знаменитость поддерживает соотечественников.

Винник стала амбассадором UNITED24 в марте этого года, а сегодня, 4 мая, прибыла в Киев впервые за время полномасштабной войны. Кстати, за свою антивоенную позицию актриса попала в "черный список" РФ, который запрещает ей посещать страну-террористку, с чего сама Кэтрин только посмеялась.

Компанию коллеге составила Иванна Сахно – звезда сериала "Звездные войны: Асока". Также в столицу пожаловали креативный директор And Us Джейми Кенневэй, создававший проекты для платформы, менеджер известной американской группы Imagine Dragons Мак Рейнольдс, а также Тай Арнольд – оператор-постановщик коллектива.

На первый день рождения UNITED24 в Украину приедут и другие мировые звезды. Их имена пока не раскрываются.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украину приезжал всемирно известный британский актер Орландо Блум. В качестве посла доброй воли UNICEF он приехал в нашу страну с миссией поддержать украинских детей, детство которых выпало на разрушительную и кровопролитную войну. Звезда культовых "Пиратов Карибского моря" и "Властелина колец" показал фото с поездки и поделился своими эмоциями.

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