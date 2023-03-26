Орландо Блум прибыл в Украину, где встретился с украинскими детьми: им нужно вернуть детство. Фото

Всемирно известный британский актер Орландо Блум прибыл в Украину. В качестве посла доброй воли UNICEF он приехал в нашу страну с миссией поддержать украинских детей, детство которых выпало на разрушительную и кровопролитную войну. Звезда культовых "Пиратов Карибского моря" и "Властелина колец" показал фото с поездки и поделился своими эмоциями.

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Пост из Украины появился на личной странице кинематографиста в Instagram. В нем он напомнил, что уже бывал в нашей стране – в 2016 году Блум посещал Донбасс (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Тогда актер побывал в Краматорске, Святогорске, Славянске и Мариуполе. Как отметил Блум в публикации, 7 лет назад он не мог вообразить, что война охватит всю Украину и украдет детство у такого количества ее маленьких граждан.

"Сегодня мне посчастливилось услышать детский смех в детской точке "Спільно" – безопасном, теплом и уютном месте, где дети могут играть, учиться и получают психосоциальную поддержку. Центр, который я посетил сегодня, открыт под землей на станции метро ради безопасности детей. На несколько часов каждый день родители могут оставить здесь своих маленьких детей и дать им ощущение нормальности, возможность поиграть в игры и просто побыть детьми. Здесь также много принадлежностей для искусства и рукоделия, чтобы дети могли творчески выражать себя, подальше от давления, нарастающего в зоне боевых действий. Детям в Украине нужно вернуть детство", – написал звезда.

Он объяснил англоязычной аудитории, как переводится с украинского слово "Спільно", а также рассказал, что таких центров по всей стране больше 180-ти.

Орландо Блум развлек детей, поиграв с ними в развивающие игры, занявшись рукоделием и просто подарив свое внимание и заботу.

Актер не уточнил, какой город посетил. Однако, вероятно, это был Киев. Так как детская точка проекта UNICEF, о которой рассказывал Блум, размещена под землей, то речь идет, скорее всего, о таком центре на "Арсенальной".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Украину прибыл знаменитый ирландский актер Джек Глисон, наиболее известный ролью Джоффри Баратеона в культовом сериале "Игра престолов". Он был замечен на улицах Киева.

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