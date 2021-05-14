Зеленская призналась, за чей счет одевается

Первая леди Украины Елена Зеленская в интервью заявила, что на создание своих образов тратит только личные средства, а не государственные, как многие думают. Также она призналась, что подбор платьев до сих пор остается для нее "больным вопросом".

Такими подробностями супруга президента поделилась в программе "VIP с Наталией Мосейчук", пишет ТСН. Она добавила, что с Владимиром Зеленским у них есть один консультант по стилю на двоих (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"У меня просто больной это вопрос о платьях. Не потому, что меня хейтят. Почему-то все считают, что для того, чтобы одеваться и хорошо выглядеть я пользуюсь какими-то государственными средствами. Мне очень важно сказать, что это не так. Во все, что я одета, это только моя забота и мои расходы. Как я выгляжу, можно критиковать. Я понимаю, что я иногда совершаю ошибки. Но это только мой выбор, я за это ответственна. Сейчас мне нужно как-то изменить вектор, потому что раньше я могла позволить себе по-другому выглядеть. Сейчас же есть критерии, которым я должна отвечать", – подробнее объяснила Зеленская.

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, сколько стоят и кто создает образы Зеленской. Шанс получили лишь немногие: модельеры Артем Климчук, Дафна Майберг и бренды SIX, AMG. Один костюм обходится в среднем в тысячу евро.