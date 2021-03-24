Сколько стоят и кто создает образы Зеленской. Видео

Хороший вкус и естественная красота первой леди Украины Елены Зеленской сделали ее выгодным клиентом для украинских дизайнеров. Но шанс получили лишь немногие: модельеры Артем Климчук, Дафна Майберг и бренды SIX, AMG. Один костюм обходится в среднем в тысячу евро.

Об этом говорится в программе "Викриття" на Youtube-канале Kyiv LIVE (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Например, на инаугурации жена Зеленского появилась в белоснежном наряде с пиджаком, который был украшен ручной вышивкой. На заказ его создал столичный дизайнер Артем Климчук, к которому первая леди обращалась еще не раз.

А вот Дафна Майберг создала светлое длинное платье, в котором Елена Зеленская появилась на встрече с супругой президента Израиля.

"То, во что я одета, иногда обсуждается людьми чаще, чем мои рабочие встречи или проекты. Иногда это может быть для меня неприятным. Но факт все равно остается фактом: мода играет важную роль в нашем обществе", – произнесла ранее первая леди.

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