У маминой могилы: Тоня Матвиенко показала редкое фото с братьями, которые редко появляются на публике

Певица Тоня Матвиенко, дочь легендарной украинской исполнительницы Нины Матвиенко, показала фото у могилы матери, ушедшей в засветы год назад. Почтить память о родном человеке пришли также ее братья, которых редко можно увидеть на публике.

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Снимком знаменитость поделилась в Insta-stories. Известно, что Тоня Матвиенко имеет двух старших братьев – Ивана и Андрея Гончаров.

Как рассказала певица в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, самый старший из детей Иван (по церковному Януарию) выбрал путь служения Богу, сейчас он иконописец, художник и архитектор. По словам Антонины, к этому решению брат шел годами. "Его жизнь очень интересна. И самое главное – он счастлив", – добавила звезда. Что касается Андрея, среднего сына Нины Матвиенко, он служит в Национальной гвардии Украины.

Отечественный религиовед и историк Андрей Ковалев, лично знакомый с Иваном Гончаром, рассказывал, что старший брат Тони Матвиенко очень талантливый художник. "При жизни я встречал немало разных монахов, но отец Януарий – на самом деле особенный, настоящий монах. Удивительно скромный, неутомимый труженик, дисциплинированный и последовательный. Монах, который действительно убегает от мира и славы", – говорилось в сообщении эксперта.

Полное интервью с Тоней Матвиенко читайте здесь на OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Тоня Матвиенко вспомнила, что Нина Матвиенко завещала ей во сне и обратилась к маме в годовщину ее смерти. Подробности – в нашем материале.

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