'Человек уходит в монастырь, когда в жизни что-то произошло'. Тоня Матвиенко рассказала, где сейчас и чем занимаются ее родные братья

Популярная певица Тоня Матвиенко имеет двух старших братьев Ивана и Андрея, о которых очень мало известно широкой общественности.

В интервью OBOZ.UA исполнительница поделилась подробностями о жизни своих ближайших родственников.

"Мой старший брат Иоанн (по церковному Януарий) – иконописец, художник, архитектор, он сознательно избрал путь служения Богу, – рассказывает артистка. – Принято считать, что человек уходит в монастырь, когда в его жизни что-то произошло. В случае с Иваном все совсем не так. Он шел к этому решению долго, годами. Его жизнь очень интересна. И самое главное – он счастлив. Андрей, еще один мой брат, сейчас служит в Нацгвардии. Мы видимся – они приезжают к нам в гости".

Ранее украинский политолог, религиовед и историк Андрей Ковалев, который лично знаком со старшим братом Антонины, рассказывал в соцсети о нем: "Ивана Гончара я знаю, как иеродиакона Януария – очень талантливого художника, иконописца и монаха. При жизни я встречал немало разных монахов, но отец Януарий – действительно особенный, настоящий монах. Удивительно скромный, неутомимый труженик, дисциплинированный и последовательный. Монах, действительно убегающий от мира и славы. Монах, опирающийся в жизни на два крыла – молитву и труд. Просто закатывает рукава и работает, строит, реставрирует, пишет иконы, иконостасы, расписывает храмы. Монах, собирающий сокровища на небе и заботящийся о спасении своей души".

Религиовед добавил, что Нина Митрофановна воспитала замечательных детей и много помогала церкви, где служит ее сын: "В последние годы жизни Нина Митрофановна приложила много усилий, пожертвовала много собственных сбережений, чтобы в Нежину возникла келья, или монастырь Православная Церковь Украины, где ныне замечательные и преподобные отцы – чернорызцы: Софроний, Петр и Януарий".

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