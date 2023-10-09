У лидера ДДТ Юрия Шевчука случился инфаркт

Известный российский рок-музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, который осудил террористическую войну в Украине, был госпитализировал в больницу с инфарктом. Все концерты коллектива перенесли на следующий год.

По словам коллег, 66-летний музыкант "слег еще в сентябре". Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Сначала представители ДДТ отменили концерты в Израиле. Предполагалось, что это было связано с тем, что боевики ХАМАС атаковали израильские города ракетами и устроили хаотический обстрел из пулеметов. Однако на следующий день коллектив отменил и другие выступления. На этот раз причиной стал инфаркт миокарда фронтмена.

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Артисту, по словам инсайдера, оказали необходимую медицинскую помощь, и теперь его ждет около трех месяцев реабилитации.

"Действительно, Юра болен. Он заболел гораздо раньше, чем все это случилось в Израиле. Но сама обстановка тоже вряд ли позволит проводить концерт. Но первоначально это была его болезнь. Сейчас все нормально, надо реабилитироваться немножко. Курс реабилитации продлится до середины декабря", – сообщил друг звезды.

Сейчас Шевчук уже находится дома, но под присмотром близких, а также на постоянной связи с врачами.

Напомним, Шевчук убежден: темные времена для России только начинаются. Его родину ждут обнищание и развал экономики, однако последствия для Украины будут куда более жестокими. Тем не менее, музыкант верит, что скоро война закончится. Если бы каждый человек приложил усилия, это, как считает артист, произошло бы намного быстрее.

Также, как сообщал OBOZREVATEL ранее, Шевчук рассказал о друзьях, которые служат в ВС России. По его словам, некоторые выступают против войны в Украине, а некоторые просто проявляют жалость к своим товарищам, которые гибнут из-за полномасштабного вторжения в нашу страну, и считают, что должны их поддержать.

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