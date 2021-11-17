У Каменских пропал голос, а Леди Гагу стошнило: 7 звезд, которым стало плохо на сцене. Видео

У звезд часто возникают проблемы со здоровьем во время концертных туров, поскольку их график очень утомительный. Строгие диеты, ночные переезды и энергозатратные репетиции приводят к тому, что исполнителям становится плохо прямо на сцене.

Некоторые певцы даже теряли сознание и вынуждены были прекратить концерт. OBOZREVATEL вспомнил выступления украинских и зарубежных артистов, во время которых им стало плохо.

Кэти Перри

Американская певица Кэти Перри упала в обморок на концерте в городе Нашвилл в США в 2017 году. Она пела и танцевала, пока внезапно не рухнула на сцену. Выбежавший охранник быстро подхватил певицу на руки и унес за кулисы.

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Настя Каменских

Во время концерта в Краматорске в 2016 году Настя Каменских не смогла выступить из-за сильной ангины. Еще тогда звезда еще пела вместе с Потапом. Он решил сам продолжить выступление. Но Каменских все равно вышла к зрителям, расплакалась и попросила прощения.

Леди Гага

Леди Гагу неоднократно тошнило на сцене, но несмотря на это, она всегда продолжала выступления. Одно из таких видео попало в сеть. На концерте в 2012 году в Барселоне певице резко стало плохо. Ее тошнило за занавесом, пока танцовщик отвлекал внимание зрителей и камер. После она вышла к нему и танцор сразу подхватил ее на руки, а после прикрыл собой от любопытных глаз.

Сергей Лазарев

Российский певец Сергей Лазарев упал в обморок прямо на сцене. Зрители не сразу поняли, что произошло, поэтому продолжали аплодировать артисту. Впрочем, певца быстро отвели за кулисы и вызвали бригаду скорой помощи. Лазарев объяснил, что результатом потери сознания стало сильное переутомление и стресс.

Drake

Американский рэпер Drake в 2009 году неожиданно упал на сцене во время исполнения песни и сильно ударился головой. Ему помогли уйти за кулисы, а концерт пришлось прекратить из-за плохого самочувствия артиста.

Ольга Бузова

Рекордсменом по неудачам на сцене является российская исполнительница Ольга Бузова. У этой певицы часто не включается фонограмма, то она падает, то вообще теряет сознание. Так однажды ей стало плохо на концерте, и она попросила танцовщика унести ее со сцены.

Джастин Бибер

Американского поп-исполнителя Джастина Бибера стошнило на глазах у зрителей в городе Глендейл, США. После этого певец покинул сцену на несколько минут, а затем продолжил петь. Джастин извинился перед фанатами и сказал, что выпил слишком много молока перед концертом.

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