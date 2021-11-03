Как выглядела Настя Каменских до знакомства с Потапом. Фото

Популярная 34-летння украинская певица Настя Каменских (NK) хорошо известна слушателю благодаря не только своим хитам, но и яркой внешности. Артистка с каждым годом только расцветает и по праву считается одной из самых сексуальных украинских звезд. Однако в начале своей карьеры исполнительница была обаятельной пышечкой, и только со временем стала секс-символом.

Каменских начинала свой творческий путь на фестивале "Черноморские игры", а после познакомилась с продюсером Алексеем Потапенко. О том, как выглядела певица в начале карьеры и как изменилась, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В 2004 году Настя Каменских с мелко вьющимися волосами, задорным взглядом и пышными формами оставляет учебу в институте и посвящает себя музыке. Она выигрывает Гран-при фестиваля "Черноморские игры".

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Спустя год в Лондоне выигрывает награду UBN Awards в номинации "Открытие года".

Вскоре украинский певец Петр Черный познакомил рэпера Потапа, который искал вокалистку для дуэта, с Настей Каменских. С тех пор, Настя и Потап объединились в дуэт.

"Алексею нужна была очень серьезная вокалистка. А Настя тогда поругалась с Климом – Эдиком, Lavina Music. И я Леше звоню: "Алексей, есть такая девочка. Талантище. И табло концертное. Ой, извиняюсь, личико концертное. Как бы там ни говорили, сцена любит индивидумов", – заявил Петр Черный в программе "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина".

Певица с первых клипов и выступлений завоевала любовь фанатов благодаря своей яркой внешности. Тогда Каменских была в образе сексуальной обольстительницы, которая носила мини-платья, яркие аксессуары и всячески демонстрировала свои пышные формы.

Вскоре она сменила немного свой образ, добавив стрелки smoky-eyes, одежду с глубоким декольте и высокие каблуки. Стоит отметить, что артистка носила не только гламурные откровенные наряды, но и дерзкие свитшоты с рваными джинсами.

Спустя несколько лет, к 2010 году, Настя решила заняться своей фигурой и начала сбрасывать лишние килограммы, а вместе с этим и сменился образ певицы. Теперь она носила женственные платья, которые только подчеркивали ее достоинства.

В 2015 году Каменских стала настоящим поклонником спорта. Она стала правильно питаться, что повлияло на ее фигуру. Тогда она создала свой блог на YouTube и вела своего рода спортивный видеодневник. Начав буквально таять на глазах, Настя понемногу меняла свой гардероб и вместе с тем оголяла некоторые части тела.

Теперь она носила короткие шорты, облегающие платья и все те же высокие каблуки.

Что касается прически певицы, то она никогда не боялась экспериментов. Она накладывала челку, вплетала разноцветные ленты и выпрямляла волосы.

В 2017 году дуэт распался, но это никак не повлияло на популярность певицы, однако отразилось на ее внешности. Артистка, начав сольную карьеру, стала надевать более яркие и откровенные наряды.

Коротко о знаменитостях:

NK (Настя Каменских) – 34-летняя певица родилась в Киеве. Является ведущей, актрисой, судье вокального шоу "Х-Фактор", блогер, дизайнер.

Потап (Алексей Потапенко) – 40-летний продюсер, родом из Киева. Является автором песен, режиссером, рэпером, тренером вокального шоу "Голос Страны".

Петр Черный – 49-летний музыкант и певец родился в Тульской области. Является заслуженным артистом Украины (2009), актером и лауреатом многих фестивалей и конкурсов.

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