''Ты играл безумного короля, который ненавидел подданных. Как с такими бороться?'' Джоффри из ''Игры престолов'' дал совет противникам Путина

Пока ирландский актер Джек Глисон, наиболее известный ролью Джоффри Баратеона в сериале "Игра престолов", завтракал в одном из киевских заведений, к нему подошёл комик Марк Куцевалов в роли корреспондента и задал несколько шутливых вопросов. Один из них касался противников российского диктатора Путина.

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Юморист провел понятную аналогию между безумным королем Джоффри, которого сыграл Глисон, и тираном, терроризирующим цивилизованный мир сейчас. Судя по реакции ирландца, он понял, о чем говорит Марк. Ролик появился на YouTube-канале "Дом " (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Ты играл сумасшедшего, жестокого и отвратительного короля, который ненавидел своих подданных. Нет ли у тебя несколько советов для тех, кто имеет схожие проблемы в жизни. Как бороться с такими, как ты?" – спросил комик, прозрачно намекая на диктатора из соседней страны.

Вопрос рассмешил Глисона, но он не растерялся и посоветовал людям избегать безумного россиянина, всячески изолируясь от него.

"Окей, да. Держись подальше. Попробуй уйти прочь, другим путем и жить другой жизнью. Подальше от таких коцнутых", – сказал актер.

Стоит отметить, что небольшое интервью прошло в шутливом тоне, поэтому Марк Куцевалов не удержался от волнующего многих украинцев вопроса. А именно: стоит ли Украине ждать драконов.

"Понимаешь, козак, драконы очень дорогие. Поэтому приходится лоббировать немало разных групп в куче стран, чтобы собрать средства на приобретение драконов. Но я приложу усилия", – пошутил ирландец.

Кстати, визит Глисона в Киев стал толчком для создания смешных мемов в сети. В частности, речь шла там и о драконах.

Как писал OBOZREVATEL, актера в Киеве заметили 16 февраля. Тогда он дал короткое интервью относительно своих первых впечатлений.

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