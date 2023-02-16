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Джоффри Баратеон из "Игры престолов" замечен в Киеве. Первое фото звезды в Украине

Катерина Малай
Люди
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Джоффри Баратеон из 'Игры престолов' замечен в Киеве. Первое фото звезды в Украине

Знаменитый ирландский актер Джек Глисон, наиболее известный ролью Джоффри Баратеона в сериале "Игра престолов", уже приехал в Киев. Сообщается, что в Украине он останется до 19 февраля.

Видео дня

О визите мировой знаменитости сообщила режиссер Екатерина Чепура в Facebook. Вместе со звездой они сфотографировались у станции метро "Арсенальная" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

К украинцам актер приехал не с пустыми руками. Ранее он обещал прихватить с собой пикап для ВСУ.

Джоффри Баратеон из ''Игры престолов'' замечен в Киеве. Первое фото звезды в Украине

В коротком интервью журналистам "Украина сейчас" актер признался, что чувствует благодарность, честь и привилегию быть приглашенным в Киев.

"Я в Украине только 12 часов. Мы приехали во Львов, а потом на поезде в Киев. Наверное, мне нужно немного больше времени, чтобы получить полное представление о стране, но уже в душе радуюсь тому, что нет снега. Как могут помочь Украине другие актеры? Нужно использовать свой профиль знаменитости, чтобы привлечь внимание к войне в Украине. Я считаю, что это большая привилегия – иметь такой дар", – сказал артист.

16 февраля у Глисона запланирован продуктивный день. В 12 часов в Киевском академическом театре юного зрителя начнется встреча с актером. Средства, собранные ирландцем, передадут на нужды военных.

Более того, в 17 часов запланировано другое благотворительное мероприятие, куда пригласили украинских и иностранных актеров. Они будут воспроизводить одну из сцен "Игры престолов". На звезду можно будет посмотреть онлайн. Все донаты пойдут на ВСУ.

Джоффри Баратеон из ''Игры престолов'' замечен в Киеве. Первое фото звезды в Украине

На днях актер также выставил на аукцион статуэтку своего персонажа, чтобы помочь Украине. Вырученные средства будут направлены на покупку тепловизора для 5-го отдельного штурмового полка.

"Я хочу поддержать Украину в борьбе за независимость", – сказал тогда Глисон.

Как писал OBOZREVATEL, телеведущий Андрей Бедняков продал на аукционе футболку с автографом короля футбола Пеле. Он устроил торги для помощи детям, пострадавшим во время ракетной атаки России в Днепре 14 января. Сколько удалось собрать – узнайте в нашем материале.

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