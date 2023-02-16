Джоффри Баратеон из ''Игры престолов'' замечен в Киеве. Первое фото звезды в Украине

Знаменитый ирландский актер Джек Глисон, наиболее известный ролью Джоффри Баратеона в сериале "Игра престолов", уже приехал в Киев. Сообщается, что в Украине он останется до 19 февраля.

Видео дня

О визите мировой знаменитости сообщила режиссер Екатерина Чепура в Facebook. Вместе со звездой они сфотографировались у станции метро "Арсенальная" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

К украинцам актер приехал не с пустыми руками. Ранее он обещал прихватить с собой пикап для ВСУ.

В коротком интервью журналистам "Украина сейчас" актер признался, что чувствует благодарность, честь и привилегию быть приглашенным в Киев.

"Я в Украине только 12 часов. Мы приехали во Львов, а потом на поезде в Киев. Наверное, мне нужно немного больше времени, чтобы получить полное представление о стране, но уже в душе радуюсь тому, что нет снега. Как могут помочь Украине другие актеры? Нужно использовать свой профиль знаменитости, чтобы привлечь внимание к войне в Украине. Я считаю, что это большая привилегия – иметь такой дар", – сказал артист.

16 февраля у Глисона запланирован продуктивный день. В 12 часов в Киевском академическом театре юного зрителя начнется встреча с актером. Средства, собранные ирландцем, передадут на нужды военных.

Более того, в 17 часов запланировано другое благотворительное мероприятие, куда пригласили украинских и иностранных актеров. Они будут воспроизводить одну из сцен "Игры престолов". На звезду можно будет посмотреть онлайн. Все донаты пойдут на ВСУ.

На днях актер также выставил на аукцион статуэтку своего персонажа, чтобы помочь Украине. Вырученные средства будут направлены на покупку тепловизора для 5-го отдельного штурмового полка.

"Я хочу поддержать Украину в борьбе за независимость", – сказал тогда Глисон.

Как писал OBOZREVATEL, телеведущий Андрей Бедняков продал на аукционе футболку с автографом короля футбола Пеле. Он устроил торги для помощи детям, пострадавшим во время ракетной атаки России в Днепре 14 января. Сколько удалось собрать – узнайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!