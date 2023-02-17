''Ждем помощи от Дайнерис'': сеть взорвалась мемами по случаю приезда Джоффри из ''Игры престолов'' в Украину

Визит в Украину ирландского актера Джека Глисона, наиболее известного по роли Джоффри Баратеона в сериале "Игра престолов", дал толчок созданию забавных мемов. Из-за густых усов и простого образа кинозвезды его сравнили с Вячеславом Чорноволом, террористом Гиркиным и обычным дядькой из Украины.

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Помимо того, чтобы примерить образ известных людей на ирландца, украинцы также пофантазировали, какой помощи им ждать в будущем. Соответствующие сообщения появились в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В сети Глисона в шутку сравнили с террористом Гиркиным, предположив, что он возьмет на себя привычную роль антагониста в будущем фильме о войне в Украине.

Некоторых из украинцев актер поразил простотой. Его сравнили с обычным украинским дядей-душой компании, который есть на каждом застолье.

Были и пользователи, которым ирландец напомнил руководителя украинского национально-демократического освободительного движения Вячеслава Чорновола.

Другие интернет-юмористы попросили не затягивать с передачей драконов, которых по сюжету сериала "Игра престолов" воспитывала Дейнерис Таргариен.

В Twitter также пошутили, что гости Украины выглядят совсем не так, как их привыкли видеть на экране. Так, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон также в свое время стал героем мемов.

Как писал OBOZREVATEL, к украинцам Джек Глисон приехал не с пустыми руками. Ранее он обещал прихватить с собой пикап для ВСУ и показался в центре Киева.

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