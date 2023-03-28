''Ты и в жизни – герой'': Кэти Перри отреагировала на визит мужа Орландо Блума в Украину

Американская певица Кэти Перри поддержала визит своего супруга, британского актера Орландо Блума в нашу страну, который в качестве посла доброй воли UNICEF встретился с украинскими детьми. Исполнительница восхитилась смелостью знаменитости, назвав его героем. Звезда "Трои" и "Пиратов Карибского моря" отреагировал на слова любимой.

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Новый пост с кадрами Блума и президента Владимира Зеленского вокалистка опубликовала в Instagram. Она написала, что гордится работой мужа с UNICEF и поделилась в своем профиле информацией о разрушенных школах и онлайн-учебе украинцев (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Я так горжусь работой, которую ты делаешь вместе с UNICEF, любимый. Ты и в реальной жизни – герой тоже", – написала Перри под публикацией, которая за 14 часов набрала более 180 тысяч лайков и почти 4 тысячи комментариев.

Голливудский актер ответил на слова похвалы Кэти Перри: "Я люблю тебя. Будущее многих девочек, как нашей девочки, на волоске". Многие украинцы прокомментировали пост певицы, поблагодарив британца за визит и небезразличие к судьбе Украины, а также детей, которые мечтают получить достойное образование, несмотря на военные действия.

Напомним, во время своей встречи с Зеленским Орландо Блум обсудил проблемы украинских детей, в том числе вопрос их безопасности, возникший из-за войны. Он отметил, что будет приближать победу нашей страны и попытается обеспечить счастливое будущее маленьким украинцам.

Как писал OBOZREVATEL, в середине февраля Киев посетил ирландский актер Джек Глисон, наиболее известный ролью Джоффри Баратеона в сериале "Игра престолов". Сразу после полномасштабного вторжения он начал делать денежные пожертвования на помощь Украине и осознал, что его присутствие здесь необходимо.

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