''Нам всем нужно поддерживать Украину'': звезда ''Игры Престолов'' Джек Глисон признался, почему решил поехать в Киев

Знаменитый ирландский актер Джек Глисон, наиболее известный ролью Джоффри Баратеона в культовом сериале "Игра престолов", объяснил, почему решился приехать в Киев. По словам звезды, он осознает, что его популярность – это большой и важный инструмент, который нужно направить на помощь украинцам. Благодаря его приезду в Украину, как предполагает сам артист, все больше людей по всему миру обратят внимание на борьбу украинского народа с большим и жестоким агрессором.

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Глисон отметил, что сразу после полномасштабного вторжения начал делать денежные пожертвования на помощь Украине, но осознавал, что его медийность может принести еще больше пользы. Подробности появились в новом выпуске "ЖВЛ".

"Нужно использовать свою известность, чтобы привлечь внимание к войне в Украине. Я восхищаюсь отвагой украинского народа. Мои друзья из Великобритании Крис и Зара уже передали украинским защитникам более 230 автомобилей. Когда мы узнали о полномасштабном вторжении, то были в шоке и не знали, что делать. Тогда мы начали отправлять деньги на ВСУ, но в один момент поняли, что должны делать больше. Многие мои друзья поддерживают Украину. У меня есть один приятель, режиссер из Ирландии, он планировал покупать диван, но когда узнал, что этот диван изготовлен в России, отказался и сказал, что лучше купит украинский", – рассказал Глисон.

При этом супруга актера его идею отправиться в страну, охваченную войной, не одобряла. Боялась, что с любимым может что-то случиться.

"Она была не в восторге. Конечно, моя жена очень волновалась, но она знает, что всем нам нужно поддерживать Украину. К тому же, она всегда находится на стороне моих решений", – поделился знаменитость.

Да и сам Глисон не скрывает, что страх перед и во время поездки в Киев у него присутствовал. Особенно, когда началась воздушная тревога. Тем не менее, спокойствие украинцев, как рассказал сам "Джоффри Баратеон", передалось и ему.

"Если бы тут все в этом зале начали паниковать, то и я бы запаниковал. Но я видел, что все расслабленные. Просто сказали: "О, черт, снова эта тревога". И я расслабился. Я не боялся, потому что вы не боялись", – прокомментировал актер.

Как писал OBOZREVATEL, пока Джек Глисон завтракал в одном из киевских заведений, к нему подошёл популярный украинский комик Марк Куцевалов в роли корреспондента и задал несколько шутливых вопросов. Один из них касался противников российского диктатора Путина. Подробнее – в нашем материале.

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