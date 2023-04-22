TVORCHI презентовали танцевальный ремикс на трек, с которым зажгут на Евровидении. Видео

Победители нацотбора на Евровидение-2023 TVORCHI, которые уже 13 мая представят Украину на песенном конкурсе, обрадовали поклонников зажигательным ремиксом на трек Heart of Steel. Клип артисты снимали Украинском Доме на Крещатике.

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Звезды провели ночь в центре украинской столицы, чтобы снять атмосферную видеоработу для фанатов. Результат можно просмотреть на YouTube -канале исполнителей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На всю ночь монументальный зал Украинского Дома стал центром рейв-культуры нового времени. TVORCHI собрали вокруг себя более 60 танцовщиков, которые двигались в такт музыки.

Ритмические движения и гипнотический мотив очаровали слушателей. Артисты вложили в музыкальный ролик немаловажный смысл. Режиссер клипа Руслан Махов рассказал, что в видеоработе они продемонстрировали важность единства и свободы.

"Это история о единстве, чувствах друг друга и несокрушимости. Здесь царит своя религия свободных. Наши герои-проводники словно притягивают в одно место единомышленников – сознательных, мотивированных и сильных духом. Чем больше таких людей вместе, тем они крепче", – сказал он.

Звезды посвятили новую работу всем людям со стальными сердцами, которые бок о бок продолжают борьбу за независимость, свободу и свое будущее.

Съемка клипа продолжалась всю ночь – от начала коменданского часа и до его завершения. В этом TVORCHI также видят символизм.

"Даже в самую темную ночь, даже в комендантский час мы творим новую украинскую культуру в самом сердце столицы, и ничто нас не может остановить", – резюмировали музыканты.

Напомним, что уже в мае этого года TVORCHI, недавно представившие обновленную версию конкурсной песни, поедут в Ливерпуль. Дуэт прислушивался к советам и замечаниям от украинцев, поэтому трек претерпел изменения.

Звезды поедут в Великобританию с англоязычной песней Heart of Steel, написанной под влиянием войны. По словам исполнителей, на создание композиции их вдохновила несокрушимость защитников "Азовстали". Украинцы автоматически попадут в финал 13 мая на правах победившей страны.

Накануне стало известно, что к открытию конкурса присоединится король Чарльз III. Он торжественно зажжет фонари на сцене, демонстрируя миру финальный результат приготовлений.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, кто из звездных украинцев выступит в финале Евровидения-2023. На сцене появятся Тина Кароль, Верка Сердючка и другие звезды прошлогодних шоу.

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