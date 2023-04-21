Королю Великобритании доверили 'важную' миссию на Евровидении: зачем Чарльз III приедет в Ливерпуль

Король Великобритании Чарльз III приедет в Ливерпуль, чтобы выполнить "важную" миссию перед открытием песенного конкурса Евровидение-2023. Монарху доверили включить свет на сцене.

Видео дня

Хотя задача кажется простой, включение освещения будет означать полную готовность конкурса к тому, чтобы принять гостей. Об этом сообщили на сайте BBC (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

О намерениях Его величества объявили в Букингемском дворце. Визит состоится уже в следующую среду, 26 апреля. Короля будет сопровождать его супруга, королева-консорт Камилла.

В Ливерпуле они посетят помещение M&S Bank Arena, где состоится конкурс. Там супруги встретятся с организаторами, звездными ведущими и участницей шоу от Великобритании Мэй Мюллер.

Украинская певица Юлия Санина также будет иметь возможность пообщаться с королевской парой.

Включение света – символическая миссия Чарльза III. 26 апреля весь мир сможет увидеть финальный результат оформления сцены, где выступят лучшие вокалисты из каждой страны-участницы.

Напомним, что от Украины в этом году выступит дуэт TVORCHI, недавно презентовавший обновленную версию песни, с которой поедут в Ливерпуль. Дуэт прислушивался к советам и замечаниям от украинцев, поэтому трек претерпел изменения.

Звезды поедут в Британию с англоязычной песней Heart of Steel, написанной под влиянием войны. По словам исполнителей, на создание композиции их вдохновила несокрушимость защитников "Азовстали". Украинцы автоматически попадут в финал 13 мая на правах победившей страны.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, кто из звездных украинцев выступит в финале Евровидения-2023. На сцене появятся Тина Кароль, Верка Сердючка и другие звезды прошлогодних шоу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!