'Тварь, шелуха и мразь': Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за приезда Пугачевой в Россию

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев не на шутку взбесился, когда узнал, что российская эстрадная певица Алла Пугачева прилетела в Москву, чтобы попрощаться с умершим 2 мая дизайнером Валентином Юдашкиным. Опальный ведущий в прямом эфире назвал Примадонну "мразью" и "шелухой".

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В приступе истерики он призвал Кремль отреагировать на визит артистки. Фрагмент его пропагандистского монолога был распространён в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Почему Пугачеву пустили? Что это такое? Выходит, что все можно? Можно нести все что угодно о стране, а потом пускают назад? Давайте еще по телевизору ее покажите, концерт дайте провести, в ноги ей упадите, цветами встречайте", – начал саркастическую тираду Соловьев.

Он назвал Примадонну "кормилицей", почему-то сравнив с оккупантами, которые на чужой земле терроризируют мирный украинский народ. Для пропагандиста насильники, убийцы и мародеры – это герои, из уважения к которым якобы Пугачеву не должны были пускать в Россию.

"Давайте я вам покажу настоящих людей, а не всю эту тварь, шелуху и мразь. Я вам так скажу, извольте отвечать жестко и сделать все необходимое, чтобы страна победила", – заявил россиянин.

Пропагандист, примирившийся с провалами российской армии на фронте и невозможностью захватить Украину, выдал порцию преступных призывов к применению тактического и стратегического ядерного оружия.

Напомним, накануне подруга Аллы Пугачевой Лайма Вайкуле подтвердила, что певица вернулась в РФ только ради похорон своего старого друга Валентина Юдашкина.

Как писал OBOZREVATEL, Валентин Юдашкин скончался 2 мая. В октябре ему должно было исполниться 60 лет. Когда дизайнеру было 52 года, он обратил внимание на постоянную головную боль, а затем врачи диагностировали у россиянина рак.

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