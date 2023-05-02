Известный российский модельер Валентин Юдашкин, сражавшийся с тяжелой формой рака, умер в 59 лет. Причиной, вероятнее всего, стала онкология или осложнения. Официально причину смерти пока не озвучили.

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Об этом сообщили российские пропагандисты из "Первого канала". В октябре Валентину Юдашкину исполнилось бы 60 лет.

Когда дизайнеру было 52 года, он обратил внимание на постоянные головные боли. Каждый год россиянин проверял здоровье в американской клинике в Лос-Анджелесе, пока врачи не обнаружили у него онкологию.

Сначала Юдашкин узнал о раке почек, а впоследствии в его голове также обнаружили метастазы.

"В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро – они распространились примерно за год", – рассказывал Юдашкин.

Каждый год россиянин лечился за границей, а затем возвращался в Россию, чтобы работать над своими коллекциями. Последнюю такую он представил в 2022 году. На нем, кстати, появилась предательница Украины Таисия Повалий.

Следует отметить, что Юдашкин был одним из главных дизайнеров униформы российской армии. Он проигнорировал геноцид украинцев, за что в 2022 был исключен из программы Недели высокой моды в Париже. Покойный дизайнер тоже лично принимал награды из рук российского диктатора Путина.

Как писал OBOZREVATEL, 30 апреля скончался советский и российский кутюрье Вячеслав Зайцев, друживший с Юдашкиным. Модельера не стало на 86-м году жизни.

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