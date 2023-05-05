Лайма Вайкуле раскрыла, почему Алла Пугачева срочно прилетела в Россию: я ее не отговаривала, потому что считаю, что она права

Латвийская певица Лайма Вайкуле раскрыла причину, почему ее подруга-исполнительница Алла Пугачева срочно улетела в РФ, откуда переехала после начала полномасштабной войны в Украине. Примадонна решила попрощаться с близким другом-дизайнером Валентином Юдашкиным, который на днях скончался от онкологии.

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Прошлый визит артистки состоялся, когда хоронили последнего президента СССР Михаила Горбачева. Слова Вайкуле о намерениях Пугачевой передали российские пропагандисты (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Латвийская звезда поделилась, что Алла Борисовна заранее сообщила ей о своем отъезде и назвала причину.

"Мне Алла позавчера сказала, что летит на похороны к Валентину Юдашкину. Она говорила: "Валя приезжал ко мне совсем больной несколько недель назад. Я сейчас что не поеду к нему на похороны? Дети останутся, а я должен ехать". Так что Алла, как всегда, на высоте", – вспомнила Лайма Вайкуле.

Следует заметить, что публично о своем визите в РФ звезда не рассказывала, однако пропагандисты сразу выяснили, что она в Москве, и даже предположили, с чем связано такое внезапное желание прилететь в РФ.

"Я не отговаривала, потому что считаю, что она права. Это Алла. Когда приезжал из Китая Си Цзиньпин – ничего. Прекрасно. Почему Алла не может? Она не менее важная личность, мне кажется", – добавила Вайкуле.

Напомним, Валентин Юдашкин скончался 2 мая. В октябре ему должно было исполниться 60 лет. Когда дизайнеру было 52 года, он обратил внимание на постоянную головную боль, а затем врачи диагностировали у россиянина рак.

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