ТЦК в Ужгороде мобилизовали всю техническую команду перед спектаклем МУР: артисты отреагировали

Участники творческого объединения МУР рассказали об инциденте, который произошел за несколько часов до спектакля в Ужгороде. По словам культурных деятелей, технический состав команды был мобилизован ТЦК.

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"Актёры собирают декорации, организатор тура становится за световую пушку, кабели звука подсоединяют к местной системе, что делать дальше по туру – мы не знаем", – говорится в Insta-stories. Впоследствии в МУР добавили, что их коллеги с честью приняли присягу. Другим же пришлось готовить сцену собственноручно.

Несмотря на все, концерт состоялся. Попросив прощения, культурные деятели отметили: "Спектакль состоялся. Спектакль, напоминающий против кого мы боремся и почему".

Недавно основатель творческого объединения МУР Александр Хоменко попал в список Forbes "30 до 30". В Forbes Ukraine отметили, что в этом году журнал получил более 1200 анкет потенциальных участников списка. "Это самое большое количество анкет за все годы существования проекта", – говорится на официальном сайте.

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