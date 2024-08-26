Участникам украинской группы вручили повестки после концерта: артисты прошли ВЛК и уже вступили в ВСУ. Фото

Участникам Ивано-Франковской группы "Будьмо" вручили повестки сразу после концерта в Калуше, который состоялся 21 августа. Получив официальный документ, артисты прошли военно-врачебную комиссию в одной из круглосуточных больниц.

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Об этом сообщило издание "Галицкий корреспондент", ссылаясь на собственные источники. Лидер музыкальной группы Ростислав Коваль на своей Facebook-странице рассказал: исполнители уже присоединились к рядам Вооруженных сил.

"В это нелегкое время для нашего государства, мы сознательно приняли решение вступить в ряды Вооруженных Сил Украины! С сегодняшнего дня мы солдаты 102 ОБРТРО! За плечами 279 благотворительных концертов в поддержку ВСУ! Мы обещаем, что и дальше будем радовать Вас новыми песнями, и верим , что сможете нас увидеть на сцене, но уже в новом амплуа! Верим в нашу победу! Слава Украине! Героям Слава", – написал мужчина.

После мобилизации артистам пришлось отменить благотворительные концерты в поддержку ВСУ, которые должны были состоятся 23 и 25 августа.

В Ивано-Франковском центре комплектования и социальной поддержки отметили, что меры общей мобилизации военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет постоянно проводят на территории области.

"Эти меры являются насущной необходимостью для защиты суверенитета и территориальной целостности государства. Особенно сейчас, когда на линии столкновения идут ожесточенные бои, когда наши воины-герои наносят врагу огромные потери на Востоке, Юге Украины, территории Харьковской области, проводят молниеносное наступление на территории Курской в области Российской Федерации, боевым бригадам нужно мотивированное и обученное по стандартам НАТО пополнение", – пояснили представители организации.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что бывший участник группы "Авиатор" Игорь Воевуцкий вступил в ряды ВСУ.

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