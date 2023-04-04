Цибульская потроллила коллег, поющих ''байрактарщину'' и ''шароварщину'': видео рассмешило сеть

Треки о "байрактарах", "калине", "гопаке" и "борще с салом" от артистов, которые спекулируют на патриотизме в условиях полномасштабной войны, изрядно надоели украинцам. Причем не только слушателям, но и другим исполнителям, которые испытывают чувство стыда за неуместную "шароварщину" и "байрактарщину" в музыке коллег. Так, известная украинская певица Оля Цибульская пофантазировала, каким образом создаются подобные псевдопатриотические композиции, которые на самом деле не имеют ничего общего с настоящей украинской культурой.

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На личной странице в Instagram она разместила шуточный скетч, в котором предстала перед аудиторией сразу в трех образах: звезды, продюсера и клавишника. Все они придумывали песню, которая смогла бы показать "любовь к Украине", но вместо этого выдавали лишь стереотипы и клише об украинском народе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Здравствуйте. Мне нужен новый хит об Украине, чтобы все украинцы увидели, как я люблю Украину. Что нам для этого нужно?" – пришла с запросом "звезда" к продюсеру.

Тот начал перечислять ей "обязательные" составляющие "патриотической" песни и клипа к ней: калина, вышиванка, небо и поле с золотой пшеницей. Однако продюсеру подсказывают, что они находятся в Испании, поэтому тот констатирует: "Тогда только небо будем снимать".

В это время "звезда" уже настрочила текст будущего "хита" и зачитала его продюсеру с клавишником: "Ой, на леопардах наші козаки, в небі байрактари, наче птахи. Горобчик дзьобає калину, він як і я – любить Україну".

Команда решает, что это гениальный текст, поэтому делает перерыв на обед – борщик с салом, после чего вспоминает: "Точно! А как же мы писали песню об Украине и забыли о сале?"

Видео рассмешило пользователей сети. Они оставили сотню комментариев о том, что сюжет ролика пускай и юмористический, но, к сожалению, все равно правдивый.

Отметим, полномасштабное вторжение РФ в Украину стало для многих украинцев толчком отказаться от творчества российских артистов. Спрос на украинскую музыку вырос, что, в свою очередь, вдохновило многих исполнителей на создание качественных песен. Однако не обходится и без так называемой "шароварщины" и "байрактарщины". Некоторые артисты паразитируют на украинской культуре и ВСУ, чтобы продвигать свои "патриотические" треки. Впрочем, украинцам такое творчество быстро надоело, поэтому теперь попсовые треки о "байрактаре", "калине", "бавовне", "козаках" и т.д. вызывают только шквал негатива. С подборкой такой кринж-музыки можете ознакомиться в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Цибульская разозлилась из-за музыкальных топ-чартов Украины, которые демонстрируют, что больше всего слушают украинцы в том или ином отрезке времени. Так, в лидерах – скандальная российская исполнительница INSTASAMKA . Цибульская не понимает, как соотечественники могут и дальше спокойно воспринимать артистов из страны-агрессора, когда на их головы чуть ли не ежедневно летят вражеские ракеты.

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