'Цепляйтесь к своим мужчинам!' Владимир Остапчук оконфузился из-за ревности 22-летней жены

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук проводил в Кропивницком день рождения частного детского сада, которое вместе с ним посетила его молодая избранница Екатерина Полтавская. Однако даже на детском празднике не обошлось без скандалов. Младшая на 16 лет за шоумена любимая устроила истерику из-за ревности.

После мероприятия к Остапчуку подходили фотографироваться мамочки, однако Полтавской это, очевидно, не понравилось, так что она разгоняла фанаток своего бойфренда (или уже официального мужа) и даже по-хамски к ним обращалась. Об этом рассказала одна из присутствующих на празднике в своих InstaStories, передал блогер Богдан Беспалов на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

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Так, одна из женщин, столкнувшаяся с неадекватным поведением 22-летней девушки, поделилась: "Я не буду рассказывать лекции о воспитании или соблюдении субординации, но элементарные нормы поведения должны присутствовать и у каждой женщины, и у каждого мужчины. Потому что сегодня был такой случай, когда с ведущим Владимиром Остапчуком хотели девушки сфотографироваться и взять его под руку или как-то приобнять. На каждую из них нападала его девушка и рассказывала, какое мы кировоградское быдло. "Нечего трогать моего мужа! Цепляйтесь к своим мужчинам!" Так, девушки, поняли?"

Жительница Кропивницкого отметила, что из-за этой ситуации у нее сильно испортилось впечатление о событии и Остапчуке в целом.

"Когда тебе 36, а до тебя дое***ается 22-летняя. Даже не представляла, что так можно испортить впечатление не собой, а поведением своей девушки. Может, это такой пиар у Остапчука", – поделилась женщина.

Богдан Беспалов также не стал сдерживаться в комментариях, заметив, что на празднике в детском саду присутствовали мамы, которые в большинстве своем имеют мужей, поэтому вряд ли они преследовали цель "подцепить" ведущего.

Блогер также отметил, что лично знаком с парой. В частности, они виделись на церемонии вручения премии "МУЗВАР", где, по словам Беспалова, с ведущим и его избранницей почти никто не общался.

"Настолько отбитые от реальности люди, настолько они не располагают к себе, что с ними практически никто и не общался. Они были нелюдимы, они были отдельно от большинства звезд, пришедших на премию", – прокомментировал Беспалов.

Напомним, еще в феврале этого года пара намекнула на свою женитьбу, обнародовав неоднозначные снимки с паспортного сервиса, где можно в кратчайшие сроки оформить брак. Действительно ли 38-летний Остапчук и его молодая спутница стали мужем и женой – пока неизвестно, однако, по словам Полтавской, она планирует свадьбу с любимым со всеми традициями и торжественными моментами.

Ранее OBOZREVATEL писал, что вторая бывшая супруга Владимира Остапчука – Кристина Горняк – устроила публичные разборки с экс-возлюбленным и его новой избранницей. Камнем преткновения стал дом, который бывшие влюбленные купили в браке.

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