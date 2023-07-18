Экс-жена Остапчука устроила публичные разборки с ведущим и его новой возлюбленной: дело может дойти до суда

Нотариус и бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука – Кристина Горняк – устроила публичные разборки с экс-возлюбленным и его новой избранницей Екатериной Полтавской. Камнем преткновения стал дом, которое бывшие влюбленные приобрели в браке.

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Артист продемонстрировал, как готовится к ремонту, что не понравилось Кристине Горняк, ведь экс-супруги еще не пришли к согласию относительно раздела имущества. Об этом нотариус рассказала в своем блоге (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Говорю как есть, потому что знаю, что меня прочитают все, а особенно мой бывший. Видит Бог, я хотела мирно и даже готова была отойти от равенства частиц, хотя все крутили у виска. Но я не хочу, чтобы меня обманывали, врали и воровали. Я готова разговаривать и договариваться, но не получается, поэтому курс на "Золоче прованс", – заявила Кристина Горняк.

Экс-возлюбленная ведущего упрекнула пару в том, что они хотят забрать дом себе, а не честно его поделить. Она готова судиться с бывшим мужем, однако ожидает от него встречных шагов и мирного решения.

"Если у меня будут воровать мое, я не буду молчать, как молчала на другую тему... Так хотелось спокойно, без ссор, но, я так понимаю, одного моего желания мало", – добавила Горняк.

Заметим, что звезды устраивают публичную драму из-за дома не в первый раз. Шоумен заявил подписчикам, что планирует жить в особняке с 22-летней журналисткой, но с бывшей это не обсуждал.

Как писал OBOZREVATEL, Кристина Горняк потролила Остапчука за скандал, в который он попал из-за выступления перед россиянами. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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