'Трудно шел на контакт': Горбунов раскрыл 'тайну' Винника и рассказал, что ждет певца в Украине

Известный украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов, который дружил и сотрудничал с певцом Олегом Винником, прокомментировал его бегство в Германию и первое за несколько лет интервью. По мнению артиста, разговор его знакомого был "ни о чем".

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Горбунов также рассказал, общается ли с исполнителем, и раскрыл его "тайну". Интервью с ведущим появилось на YouTube-канале Алины Доротюк (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Горбунова, он до полномасштабной войны сотрудничал с Винником. В частности, пригласил его в свой проект "Скажене весілля". Однако артист не так легко согласился на предложение, ведь очень заботился о своем имидже, хотя публично певец не выдает, насколько это для него важно.

"До этого мы сотрудничали. Он снимался у нас в "Скаженому весіллі" и пел вместе с Алексеем. Такое у нас было рабочее сотрудничество. Хотя Олег с самого начала тяжело шел на контакт. Он не хотел сначала сниматься, он переживал, как это повлияет на его имидж. А потом согласился и не пожалел", – поделился Горбунов.

Ведущий честно признался, что не знает, примут ли украинцы артиста, уехавшего из страны 26 февраля 2022 года и ни разу не возвращавшегося домой.

"Возможно, "волчицы" все примут и скажут: "О, Олег вернулся, классно". Потому что когда его нет, будто и не о чем говорить. Поговорили о том, что его нет, ну и нет. Вы же понимаете, что хейт и критика появляются тогда, когда ты что-то делаешь. Когда ты ничего не делаешь, то ничего нет. Мне кажется, даже если ты становишься на грабли, нужно все равно что-то делать", – резюмировал Горбунов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что продюсер рассекретил сюжет своего комедийного сериала "СМТ Ингулец" из-за которого оказался в эпицентре скандала. По словам Юрия Горбунова, он хотел высмеять "таких как Поворознюк".

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