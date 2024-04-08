Трижды пыталась убежать из-под венца, проплакала всю свадьбу и побрилась налысо: впечатляющая история 'грустной' княгини Монако Шарлен

Шарлен Уиттсток, когда-то блестящая пловчиха из Южной Африки, участница Олимпийских игр, казалось, воплотила мечту миллионов, выйдя замуж за принца Альбере II, одного из самых завидных женихов Европы, сына князя Монако Ренье и легендарной Грейс Келли. Впрочем, сказка, о которой все говорили, в конце концов превратилась в драму, окутанную тайнами, постоянными побегами и слезами.

Накануне свадьбы с Альбером спортсменка трижды пыталась сбежать, но трижды ее ловили и останавливали. На самой церемонии Шарлен не смогла скрывать эмоций и почти беспрестанно обильно плакала, за что получила в СМИ статус "грустной княгини". OBOZ.UA решил рассказать о ее истории.

Итак, как мы уже отметили, Шарлен была пловчихой. Она родилась 25 января 1978 года в Зимбабве в семье немецких мигрантов. Когда ей было 12 лет, семья переехала в Южно-Африканскую Республику. С будущим мужем спортсменка познакомилась на водных соревнованиях в Монако в 2000 году.

Альбер был аж на 20 лет старше Шарлен. Впрочем, он считался одним из самых завидных холостяков Европы. Его состояние насчитывало 1 миллиард евро, а список бывших девушек изобиловал звездными именами: Брук Шилдс, Неоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер, Кайли Миноуг и другие звездные секс-символы. До бракосочетания Альбер признал своих двух внебрачных детей и, стоит сразу отметить, на этом не остановился.

Несмотря на бурное прошлое, Альбер влюбился в хрупкую спортсменку. Их сходство с мамой Альбера, культовой голливудской актрисой Грейс Келли, не давало покоя прессе. И хотя Шарлен с радостью приняла предложение принца после шести лет тайных встречаний, их брак в конце концов стал загадочной драмой.

Правда, эта драма началась еще до свадьбы. Накануне Шарлен пыталась сбежать из Монако. По одной из версий, примеряя свадебное платье в Париже, она узнала об измене любимого и направилась в посольство ЮАР, чтобы там ей предоставили убежище и помогли вернуться на родину. В конце концов, по собственному желанию или по принуждению Альбера и его представителей, Шарлен вернулась в Монако.

Впрочем, на этом попытки сбежать только начались. У Шарлен был целый план, который сорвался при реализации, когда люди Альбера ее перехватили и отправили обратно. Третья и финальная попытка сбежать из-под венца также не увенчалась успехом. Шарлен с билетом в один конец в Африку остановили по дороге в аэропорт в Ницце и заставили разворачиваться назад.

Выхода не было. Очевидно, что Шарлен не хотела выходить замуж, хотя монаршая семья это все старалась скрыть. В конце концов, как раскрыли журналисты со ссылкой на инсайдеров, Альбер предложил избраннице заключить договор. Он будто бы предполагал, что Шарлен все же выходит замуж, становится княгиней Монако и рождает мужу потомков. Шарлен же за эту в определенном смысле ложь пообещали серьезное финансовое содержание и некую свободу.

И хотя Шарлен согласилась на такие условия, играть на публику счастливую невесту, а потом и жену ей удавалось крайне непросто. Роскошная свадьба, на которую потратили 60 миллионов долларов, ознаменовалась обильными слезами невесты. Красавица в шелковом платье от Giorgio Armani с 20 тысячами кристаллов Swarovski прорыдала почти всю церемонию, а во время празднования почти не улыбалась. Поэтому она и получила статус "печальной княгини".

Впоследствии выяснилось, что первую брачную ночь молодожены провели в разных гостиницах. Позже они объяснили, что Альбер якобы имел важную встречу на следующий день после свадьбы, поэтому решил, чтобы не беспокоить жену утром, переночевать отдельно.

Так или иначе, но Шарлен старалась исполнять свою часть сделки. В частности, родила князю волшебных двойняшек – мальчика и девочку.

Вместе с тем, жизнь в Монако не давала Шарлен покоя. Слухи об изменах Альбера не утихали. А в 2020 году вообще появилась громкая новость об очередном внебрачном ребенке принца. Что сделала "печальная княгиня"? Побрила голову. Всегда элегантная и изысканная, она шокировала публику своим новым имиджем.

Впрочем, это была только первая реакция Шарлен. Спустя еще некоторое время она надолго покинула Монако, в том числе и своих детей, переехав в Африку.

После года разлуки Шарлен вернулась. Говорят, это произошло после того, как Альбер с детьми приехал к жене на родину, чтобы забрать ее. Неизвестно, что пообещал или сделал князь, но Шарлен согласилась.

Она начала снова появляться на публичных мероприятиях с мужем и их детьми. Однако журналисты убеждены – это лишь иллюзия счастья. Поговаривают, Шарлен живет в Швейцарии и только приезжает к семье, чтобы увидеться с детьми и выйти вместе на публику.

Ранее OBOZ.UA писал о 5 самых стильных образах княгини Монако. Она известна своим эклектическим чувством моды. То есть объединяет в одном образе, казалось бы, несовместимые элементы, но это выглядит всегда эффектно. Например, грубые ботфорты рифмует с классическим молочным кейпом, а кожаные леггинсы – с клетчатым топом и oversize-пиджаком.

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