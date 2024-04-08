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Трижды пыталась убежать из-под венца, проплакала всю свадьбу и побрилась налысо: впечатляющая история "грустной" княгини Монако Шарлен

Анна Кравчук
Люди
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Трижды пыталась убежать из-под венца, проплакала всю свадьбу и побрилась налысо: впечатляющая история 'грустной' княгини Монако Шарлен

Шарлен Уиттсток, когда-то блестящая пловчиха из Южной Африки, участница Олимпийских игр, казалось, воплотила мечту миллионов, выйдя замуж за принца Альбере II, одного из самых завидных женихов Европы, сына князя Монако Ренье и легендарной Грейс Келли. Впрочем, сказка, о которой все говорили, в конце концов превратилась в драму, окутанную тайнами, постоянными побегами и слезами.

Накануне свадьбы с Альбером спортсменка трижды пыталась сбежать, но трижды ее ловили и останавливали. На самой церемонии Шарлен не смогла скрывать эмоций и почти беспрестанно обильно плакала, за что получила в СМИ статус "грустной княгини". OBOZ.UA решил рассказать о ее истории.

Итак, как мы уже отметили, Шарлен была пловчихой. Она родилась 25 января 1978 года в Зимбабве в семье немецких мигрантов. Когда ей было 12 лет, семья переехала в Южно-Африканскую Республику. С будущим мужем спортсменка познакомилась на водных соревнованиях в Монако в 2000 году.

Трижды пыталась убежать из-под венца, проплакала всю свадьбу и побрилась налысо: впечатляющая история "грустной" княгини Монако Шарлен

Альбер был аж на 20 лет старше Шарлен. Впрочем, он считался одним из самых завидных холостяков Европы. Его состояние насчитывало 1 миллиард евро, а список бывших девушек изобиловал звездными именами: Брук Шилдс, Неоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер, Кайли Миноуг и другие звездные секс-символы. До бракосочетания Альбер признал своих двух внебрачных детей и, стоит сразу отметить, на этом не остановился.

Трижды пыталась убежать из-под венца, проплакала всю свадьбу и побрилась налысо: впечатляющая история "грустной" княгини Монако Шарлен

Несмотря на бурное прошлое, Альбер влюбился в хрупкую спортсменку. Их сходство с мамой Альбера, культовой голливудской актрисой Грейс Келли, не давало покоя прессе. И хотя Шарлен с радостью приняла предложение принца после шести лет тайных встречаний, их брак в конце концов стал загадочной драмой.

Трижды пыталась убежать из-под венца, проплакала всю свадьбу и побрилась налысо: впечатляющая история "грустной" княгини Монако Шарлен

Правда, эта драма началась еще до свадьбы. Накануне Шарлен пыталась сбежать из Монако. По одной из версий, примеряя свадебное платье в Париже, она узнала об измене любимого и направилась в посольство ЮАР, чтобы там ей предоставили убежище и помогли вернуться на родину. В конце концов, по собственному желанию или по принуждению Альбера и его представителей, Шарлен вернулась в Монако.

Трижды пыталась убежать из-под венца, проплакала всю свадьбу и побрилась налысо: впечатляющая история "грустной" княгини Монако Шарлен

Впрочем, на этом попытки сбежать только начались. У Шарлен был целый план, который сорвался при реализации, когда люди Альбера ее перехватили и отправили обратно. Третья и финальная попытка сбежать из-под венца также не увенчалась успехом. Шарлен с билетом в один конец в Африку остановили по дороге в аэропорт в Ницце и заставили разворачиваться назад. 

Трижды пыталась убежать из-под венца, проплакала всю свадьбу и побрилась налысо: впечатляющая история "грустной" княгини Монако Шарлен

Выхода не было. Очевидно, что Шарлен не хотела выходить замуж, хотя монаршая семья это все старалась скрыть. В конце концов, как раскрыли журналисты со ссылкой на инсайдеров, Альбер предложил избраннице заключить договор. Он будто бы предполагал, что Шарлен все же выходит замуж, становится княгиней Монако и рождает мужу потомков. Шарлен же за эту в определенном смысле ложь пообещали серьезное финансовое содержание и некую свободу.

Трижды пыталась убежать из-под венца, проплакала всю свадьбу и побрилась налысо: впечатляющая история "грустной" княгини Монако Шарлен

И хотя Шарлен согласилась на такие условия, играть на публику счастливую невесту, а потом и жену ей удавалось крайне непросто. Роскошная свадьба, на которую потратили 60 миллионов долларов, ознаменовалась обильными слезами невесты. Красавица в шелковом платье от Giorgio Armani с 20 тысячами кристаллов Swarovski прорыдала почти всю церемонию, а во время празднования почти не улыбалась. Поэтому она и получила статус "печальной княгини".

Трижды пыталась убежать из-под венца, проплакала всю свадьбу и побрилась налысо: впечатляющая история "грустной" княгини Монако Шарлен

Впоследствии выяснилось, что первую брачную ночь молодожены провели в разных гостиницах. Позже они объяснили, что Альбер якобы имел важную встречу на следующий день после свадьбы, поэтому решил, чтобы не беспокоить жену утром, переночевать отдельно.

Трижды пыталась убежать из-под венца, проплакала всю свадьбу и побрилась налысо: впечатляющая история "грустной" княгини Монако Шарлен

Так или иначе, но Шарлен старалась исполнять свою часть сделки. В частности, родила князю волшебных двойняшек – мальчика и девочку.

Трижды пыталась убежать из-под венца, проплакала всю свадьбу и побрилась налысо: впечатляющая история "грустной" княгини Монако Шарлен

Вместе с тем, жизнь в Монако не давала Шарлен покоя. Слухи об изменах Альбера не утихали. А в 2020 году вообще появилась громкая новость об очередном внебрачном ребенке принца. Что сделала "печальная княгиня"? Побрила голову. Всегда элегантная и изысканная, она шокировала публику своим новым имиджем.

Трижды пыталась убежать из-под венца, проплакала всю свадьбу и побрилась налысо: впечатляющая история "грустной" княгини Монако Шарлен

Впрочем, это была только первая реакция Шарлен. Спустя еще некоторое время она надолго покинула Монако, в том числе и своих детей, переехав в Африку.

После года разлуки Шарлен вернулась. Говорят, это произошло после того, как Альбер с детьми приехал к жене на родину, чтобы забрать ее. Неизвестно, что пообещал или сделал князь, но Шарлен согласилась.

Трижды пыталась убежать из-под венца, проплакала всю свадьбу и побрилась налысо: впечатляющая история "грустной" княгини Монако Шарлен

Она начала снова появляться на публичных мероприятиях с мужем и их детьми. Однако журналисты убеждены – это лишь иллюзия счастья. Поговаривают, Шарлен живет в Швейцарии и только приезжает к семье, чтобы увидеться с детьми и выйти вместе на публику.

Трижды пыталась убежать из-под венца, проплакала всю свадьбу и побрилась налысо: впечатляющая история "грустной" княгини Монако Шарлен

Ранее OBOZ.UA писал о 5 самых стильных образах княгини Монако. Она известна своим эклектическим чувством моды. То есть объединяет в одном образе, казалось бы, несовместимые элементы, но это выглядит всегда эффектно. Например, грубые ботфорты рифмует с классическим молочным кейпом, а кожаные леггинсы – с клетчатым топом и oversize-пиджаком.

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