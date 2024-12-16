Тринчер назвала неожиданную причину, почему не снимает обручальное кольцо после развода

Украинская певица и актриса Анна Тринчер призналась, что даже после развода со своим бывшим мужем, блоггером Александром Волошиным, до сих пор носит кольцо, с которым ей сделали предложение. По словам 23-летней звезды, она не снимает украшение, поскольку оно изготовлена во французском ювелирном доме Cartier.

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Об этом артистка рассказала в новом выпуске проекта "Перепрошую". Она призналась, что сейчас не испытывает никаких негативных эмоций, связанных с экс-избранником и разводом, когда надевает кольцо.

"Я надела свое обручальное кольцо, с которым мне делали предложение. Оно до сих пор у меня на безымянном пальце. Все потому, что это Cartier, а на другие пальцы оно не налезает", – поделилась исполнительница.

По словам Анны Тринчер, она никак не ассоциирует дорогостоящее кольцо со своим браком, хотя раньше часто рефлексировала на эту тему. Теперь для знаменитости ювелирное изделие – просто один из самых любимых аксессуаров.

К тому же, певица призналась, что не планирует продавать вещи, которые имеют прямую связь с ее экс-мужем. Артистка отметила, что это касается как изделия от Cartier, так и другого украшения.

"У меня есть еще одно кольцо, которое полностью в бриллиантах и золоте. Если сдавать в ломбард, то считается только золото. Короче не выгодно", – рассказала знаменитость.

Напомним, 24 сентября 2022 года Анна Тринчер и Александр Волошин официально связали себя узами брака. Пара отказалась от пышного гуляния, а важный день провела в кругу близких людей. Однако уже через год звездные супруги приняли решение разорвать свои отношения. Они опубликовали эмоциональный подкаст, где поделились с поклонниками грустной новостью.

Ранее OBOZ.UA писал, что актер фильмов для взрослых признался в интиме с Анной Тринчер и рассказал о ее "измене".

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