Три дня без сна и еды: ученый Станислав Курилов сбежал из СССР, прыгнув с лайнера в Тихий океан. Фото

Анна Паскевич
Люди
3 минуты
1,7 т.
Станислав Курилов

Ровно 47 лет назад, 13 декабря 1974-го советский океанолог и писатель Станислав Курилов бежал из СССР. Находясь на борту туристического лайнера "Советский Союз", он совершил прыжок с 12-метровой высоты.

Чудом не попав под винты теплохода, Курилов надел ласты, маску и трубку и около трех дней плыл по Тихому океану. Преодолев почти 100 километров (вместо 18 запланированных), без сна, воды и еды Курилов добрался до острова Сиаргао (Филиппины).

Станислав Курилов бежал из СССР, прыгнув в океан
Видео дня

При этом агентство Associated Press в своем отчете, основанном на данных филиппинских властей, сообщало, что беглеца, вцепившегося "в дрейфующую рыбацкую лодку", обнаружил местный рыбак.

В СССР Курилова сочли без вести пропавшим, но после того, как информация о его бегстве попала в международную прессу, заочно приговорили к 10 годам лишения свободы "за измену родине".

После расследования и заключения на Филиппинах Курилов при помощи сестры перебрался в Канаду, где ему было предоставлено гражданство.

В СССР Курилова заочно приговорили к 10 годам лишения свободы
Станислав Курилов: что о нем известно

Курилов родился в 1936 году во Владикавказе. С детства мечтал о море, в 10-летнем возрасте переплыл речку Иртыш. Пытался устроиться юнгой на Балтийский флот, но его не взяли из-за отсутствия документов.

Окончил мореходное училище, а также Ленинградский гидрометеорологический институт по специальности "Океанология". Работал инструктором по глубоководному погружению во Владивостоке, занимался йогой.

Почему Курилов совершил побег из СССР

Курилов неоднократно подавал документы на заграничную командировку, но всякий раз получал отказ. Так, его отец побывал в плену, а родная сестра жила в капиталистической Канаде, куда уехала с мужем-индусом. Кроме того, Курилов и сам считался неблагонадежным: изучение йоги и английского языка считалось странным для советского гражданина.

Как-то он признался, что в Отделе виз и регистрации случайно увидел свое дело с печатью: "Посещение зарубежных стран считаем нецелесообразным".

Увидев в газете объявление о туре на лайнере "Советский Союз", Курилов понял, что это его шанс. Позже он рассказывал, что в открытом океане ориентировался по направлению движения лайнера, а затем – по солнцу и звездам.

Новая жизнь за границей

В Канаде Курилов поначалу работал в пиццерии, а позже – на предприятиях, занимающихся океанографическими исследованиями. Во время поездки в Израиль познакомился там с Еленой Генделевой. В 1986 году женился на ней и поселился в Израиле. Там он был сотрудником Хайфского океанографического института.

Погиб в 1998 году во время водолазных работ на Тивериадском озере. Освобождая от рыболовных сетей аппаратуру, Курилов запутался и потратил весь запас воздуха.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о спортсменах, сбежавших из СССР, а также о самых красивых советских гимнастках. Попадание в сборную в те времена гарантировало славу, благосклонность властей и толпы поклонников.

Россияновости мираСССРИсторияфотографии