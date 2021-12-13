Три дня без сна и еды: ученый Станислав Курилов сбежал из СССР, прыгнув с лайнера в Тихий океан. Фото

Ровно 47 лет назад, 13 декабря 1974-го советский океанолог и писатель Станислав Курилов бежал из СССР. Находясь на борту туристического лайнера "Советский Союз", он совершил прыжок с 12-метровой высоты.

Чудом не попав под винты теплохода, Курилов надел ласты, маску и трубку и около трех дней плыл по Тихому океану. Преодолев почти 100 километров (вместо 18 запланированных), без сна, воды и еды Курилов добрался до острова Сиаргао (Филиппины).

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При этом агентство Associated Press в своем отчете, основанном на данных филиппинских властей, сообщало, что беглеца, вцепившегося "в дрейфующую рыбацкую лодку", обнаружил местный рыбак.

В СССР Курилова сочли без вести пропавшим, но после того, как информация о его бегстве попала в международную прессу, заочно приговорили к 10 годам лишения свободы "за измену родине".

После расследования и заключения на Филиппинах Курилов при помощи сестры перебрался в Канаду, где ему было предоставлено гражданство.

Курилов родился в 1936 году во Владикавказе. С детства мечтал о море, в 10-летнем возрасте переплыл речку Иртыш. Пытался устроиться юнгой на Балтийский флот, но его не взяли из-за отсутствия документов.

Окончил мореходное училище, а также Ленинградский гидрометеорологический институт по специальности "Океанология". Работал инструктором по глубоководному погружению во Владивостоке, занимался йогой.

13.12.1974 - Ученый-океанолог Станислав Курилов совершил самый дерзкий побег из СССР, прыгнув за борт с парохода. pic.twitter.com/U5VLOvbtAa — Исторические Фото (@HistoryFoto) November 6, 2016

Курилов неоднократно подавал документы на заграничную командировку, но всякий раз получал отказ. Так, его отец побывал в плену, а родная сестра жила в капиталистической Канаде, куда уехала с мужем-индусом. Кроме того, Курилов и сам считался неблагонадежным: изучение йоги и английского языка считалось странным для советского гражданина.

Как-то он признался, что в Отделе виз и регистрации случайно увидел свое дело с печатью: "Посещение зарубежных стран считаем нецелесообразным".

Увидев в газете объявление о туре на лайнере "Советский Союз", Курилов понял, что это его шанс. Позже он рассказывал, что в открытом океане ориентировался по направлению движения лайнера, а затем – по солнцу и звездам.

В Канаде Курилов поначалу работал в пиццерии, а позже – на предприятиях, занимающихся океанографическими исследованиями. Во время поездки в Израиль познакомился там с Еленой Генделевой. В 1986 году женился на ней и поселился в Израиле. Там он был сотрудником Хайфского океанографического института.

Погиб в 1998 году во время водолазных работ на Тивериадском озере. Освобождая от рыболовных сетей аппаратуру, Курилов запутался и потратил весь запас воздуха.

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