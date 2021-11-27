Спортсмены, сбежавшие из СССР: приговоренный к расстрелу и похищенный сотрудниками КГБ

Елена Павлова
Другие виды спорта
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Спортсмены, сбежавшие из СССР: приговоренный к расстрелу и похищенный сотрудниками КГБ

Какие бы легенды не слагали про счастливую жизнь спортсменов в СССР, далеко не всем нравилось жить за железным занавесом под постоянным присмотром властей. И в 70-х даже самые успешные и титулованные начали бежать на Запад.

OBOZREVATEL собрал ТОП-7 известных спортсменов, которые самовольно покинули Союз и попросили помощи в других странах.

1. Александр АЛЕХИН (шахматы)

Первыми из Союза начали бежать шахматисты. Александр Алехин протоптал этот путь еще в 1921 году после того, как его чудом не казнили за дворянское происхождение. В 2019 году советской власти было все равно, что перед ними один из сильнейших шахматистов в истории.

Видео дня

Алехина арестовали и приговорили к расстрелу. И лишь вмешательство кого-то из друзей в правительстве спасло спортсмену жизнь.

Шахматист

Но Александр не стал рисковать, и в 1921 году сумел покинуть СССР: под предлогом поездки в Латвию он транзитом через Ригу сумел перебраться во Францию, где четыре года спустя получил гражданство.

В 1927 году Алехин выиграл матч за звание чемпиона мира у легендарного Хосе Рауля Капабланки. Ушел из жизни в 1946 году, когда ему было 53, и остается единственным шахматистом, который умер, являясь действующим чемпионом мира.

Шахматист

2. Виктор КОРЧНОЙ (шахматы)

Но если отъезд Алехина не очень сильно зацепил советское руководство, то побег многократного чемпиона СССР Виктора Корчного в 1976 году имел эффект разорвавшейся бомбы. После турнира в Амстердаме 47-летний шахматист отказался возвращаться в СССР, обвиняя Союз в политическом давлении.

Скандал разгорелся огромный. Корчного лишили звания заслуженного мастера спорта СССР и запретили упоминать в советских СМИ.

Шахматисту Виктору Корчному было тяжело жить в Союзе.

Советские шахматисты отказывались участвовать в турнирах, где играл Виктор Львович. А у родных Корчного, которые остались в Союзе, возникли большие проблемы.

Особенно у сына, который же после развала СССР перебрался к отцу в Швейцарию. Шахматист умер на 86-м году жизни, являясь старейшим играющим гроссмейстером в мире.

Шахматы, Корчной

3. Людмила БЕЛОУСОВА и Олег ПРОТОПОПОВ (фигурное катание)

Через три года после Корчного статус врагов народа получили двукратные олимпийские чемпионы и четырехкратные чемпионы мира по фигурному катанию Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Звезды советского спорта 1960-х и 70-х годов в 1979-м во время гастролей остались в Швейцарии и попросили там убежище. На тот момент Протопопову было уже 47, Белоусовой – 44, и они являлись солистами Ленинградского балета на льду.

Фигуристы

Как признавались спортсмены, им просто нужен был лед и возможность кататься, но власти СССР сначала отказались везти их на третью Олимпиаду, опасаясь побега. Затем фигуристов отчислили из сборной, а в балете на льду притесняли из-за возраста.

"Ностальгией не страдали никогда. Мы не живем как собачка, привыкшая к своей будке", – признавались фигуристы, которые выступали на льду даже после 70-ти.

Фигуристы

4. Владас ЧЕСЮНАС (гребля)

Героем настоящей шпионской истории стал олимпийский чемпион 1972 года в гребле на каноэ Владас Чесюнас. Уже после завершения спортивной, будучи тренером, он решил бежать из Литвы. В 1979 году он уехал в немецкий Дуйсбург и попросил политического убежища в ФРГ.

А дальше началось самое интересное: как утверждает ряд источников, в результате спецоперации КГБ Чесюнас был похищен и переправлен на родину. На этой версии настаивали в ФРГ.

Каноист Владас Чесюнас.

А вот советские СМИ вовсю трубили, что якобы гребец вовсе не собирался бежать из СССР, а "попал в сомнительную компанию", но затем понял свою ошибку и вернулся добровольно. Позже в своем интервью Чесюнас рассказывал, что вернулся из Западной Германии после того, как там его нашли советские власти и грозили ссылкой за его дезертирство: "Если бы я знал, как мне потом будет тяжело в СССР, то остался бы в Западной Германии.

Я три месяца ходил в КГБ как на работу, писал объяснительные, давал показания. Напряжение было такое, что я слег в больницу".

Владас Чесюнас вернулся в Литву после побега.

5. Александр МОГИЛЬНЫЙ (хоккей)

В конце 80-х из Союза побежали и известные хоккеисты. Так, после завершения чемпионата мира 1989 года в Стокгольме из своего гостиничного номера пропал олимпийский чемпион Александр Могильный.

Оказалось, что хоккеист улетел в США и попросил там политическое убежище. А его побег готовили скауты клуба НХЛ "Баффало Сейбрз", с которым он подписал контракт.

хоккей

В СССР В на Могильного завели уголовное дело по обвинению в дезертирстве, поскольку он носил звание младшего лейтенанта и выступал за военный клуб ЦСКА. Но хоккеиста это уже мало волновало. В Америке он сделал успешную карьеру, выиграв Кубок Стэнли. А через 20 лет после побега признался, что уехал из-за нищеты:

"Я уезжал из Москвы нищим человеком. Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужна такая жизнь? И эти грамоты с медалями?".

хоккей

6. Марина АБРОСЬКИНА ДЕ ГАРСИЯ

Но все бежали из СССР из-за политики и притеснений. Чемпионка Европы по баскетболу Марина Аброськина просто влюбилась. В июле 1990 года московское "Динамо" отправилось в Мехико на спарринги со сборной Мексики. И в ночь перед вылетом в СССР тренер не нашел Марину в номере.

Никто не понимал, что происходит, пока Аброськина не позвонила маме и не сказала, что влюбилась в тренера сборной Мексики. И вскоре вышла за него замуж, став де Гарсия.

Бывшая баскетболистка Марина Аброськина.

В составе сборной Мексики Марина выиграла чемпионат Центральной Америки. Но через год у нее возникли разногласия с федераций, и девушка ушла из команды. После развала Союза даже успела поиграть в России, но затем вернулась в Мексику, где умерла в возрасте 43 года.

Оказалось, что у Марины была опухоль головного мозга, из-за которой она иногда теряла сознание. В последний раз она при потере сознания упала со стула и сильно ударилась головой, впала в кому, в которой пребывала пять дней, а умерла уже от инфаркта.

7. Гата КАМСКИЙ (шахматы)

В побеге советского вундеркида, шахматиста Гаты Камского в 1989 году поучаствовало даже ФБР. За 14-летнего мальчика все решил отец, который после турнира в Нью-Йорке решил остаться вместе с сыном в Америке.

Он и связался с ФБР и, как позже вспоминал Камский, в последний день турнира представители бюро вошли в зал и после окончания партии забрали шахматиста и его отца, отвели в их номер в отеле и оцепили его.

Юный шахматист Гата Камский.

Вскоре Камских отвезли в штаб-квартиру ФБР в Нью-Йорке. И по итогам длительного допроса Гате и его отцу в США предоставили политическое убежище. И парень продолжал прогрессировать.

В 1991 году Камский стал чемпионом США и добился права играть за шахматную корону с Анатолием Карповым. После проигрыша сделал паузу, получил образование юриста и открыл свою фирму, а затем вернулся и стал чемпионом мира по быстрым шахматам.

Шахматы

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