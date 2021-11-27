Спортсмены, сбежавшие из СССР: приговоренный к расстрелу и похищенный сотрудниками КГБ

Какие бы легенды не слагали про счастливую жизнь спортсменов в СССР, далеко не всем нравилось жить за железным занавесом под постоянным присмотром властей. И в 70-х даже самые успешные и титулованные начали бежать на Запад.

OBOZREVATEL собрал ТОП-7 известных спортсменов, которые самовольно покинули Союз и попросили помощи в других странах.

1. Александр АЛЕХИН (шахматы)

Первыми из Союза начали бежать шахматисты. Александр Алехин протоптал этот путь еще в 1921 году после того, как его чудом не казнили за дворянское происхождение. В 2019 году советской власти было все равно, что перед ними один из сильнейших шахматистов в истории.

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Алехина арестовали и приговорили к расстрелу. И лишь вмешательство кого-то из друзей в правительстве спасло спортсмену жизнь.

Но Александр не стал рисковать, и в 1921 году сумел покинуть СССР: под предлогом поездки в Латвию он транзитом через Ригу сумел перебраться во Францию, где четыре года спустя получил гражданство.

В 1927 году Алехин выиграл матч за звание чемпиона мира у легендарного Хосе Рауля Капабланки. Ушел из жизни в 1946 году, когда ему было 53, и остается единственным шахматистом, который умер, являясь действующим чемпионом мира.

2. Виктор КОРЧНОЙ (шахматы)

Но если отъезд Алехина не очень сильно зацепил советское руководство, то побег многократного чемпиона СССР Виктора Корчного в 1976 году имел эффект разорвавшейся бомбы. После турнира в Амстердаме 47-летний шахматист отказался возвращаться в СССР, обвиняя Союз в политическом давлении.

Скандал разгорелся огромный. Корчного лишили звания заслуженного мастера спорта СССР и запретили упоминать в советских СМИ.

Советские шахматисты отказывались участвовать в турнирах, где играл Виктор Львович. А у родных Корчного, которые остались в Союзе, возникли большие проблемы.

Особенно у сына, который же после развала СССР перебрался к отцу в Швейцарию. Шахматист умер на 86-м году жизни, являясь старейшим играющим гроссмейстером в мире.

3. Людмила БЕЛОУСОВА и Олег ПРОТОПОПОВ (фигурное катание)

Через три года после Корчного статус врагов народа получили двукратные олимпийские чемпионы и четырехкратные чемпионы мира по фигурному катанию Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Звезды советского спорта 1960-х и 70-х годов в 1979-м во время гастролей остались в Швейцарии и попросили там убежище. На тот момент Протопопову было уже 47, Белоусовой – 44, и они являлись солистами Ленинградского балета на льду.

Как признавались спортсмены, им просто нужен был лед и возможность кататься, но власти СССР сначала отказались везти их на третью Олимпиаду, опасаясь побега. Затем фигуристов отчислили из сборной, а в балете на льду притесняли из-за возраста.

"Ностальгией не страдали никогда. Мы не живем как собачка, привыкшая к своей будке", – признавались фигуристы, которые выступали на льду даже после 70-ти.

4. Владас ЧЕСЮНАС (гребля)

Героем настоящей шпионской истории стал олимпийский чемпион 1972 года в гребле на каноэ Владас Чесюнас. Уже после завершения спортивной, будучи тренером, он решил бежать из Литвы. В 1979 году он уехал в немецкий Дуйсбург и попросил политического убежища в ФРГ.

А дальше началось самое интересное: как утверждает ряд источников, в результате спецоперации КГБ Чесюнас был похищен и переправлен на родину. На этой версии настаивали в ФРГ.

А вот советские СМИ вовсю трубили, что якобы гребец вовсе не собирался бежать из СССР, а "попал в сомнительную компанию", но затем понял свою ошибку и вернулся добровольно. Позже в своем интервью Чесюнас рассказывал, что вернулся из Западной Германии после того, как там его нашли советские власти и грозили ссылкой за его дезертирство: "Если бы я знал, как мне потом будет тяжело в СССР, то остался бы в Западной Германии.

Я три месяца ходил в КГБ как на работу, писал объяснительные, давал показания. Напряжение было такое, что я слег в больницу".

5. Александр МОГИЛЬНЫЙ (хоккей)

В конце 80-х из Союза побежали и известные хоккеисты. Так, после завершения чемпионата мира 1989 года в Стокгольме из своего гостиничного номера пропал олимпийский чемпион Александр Могильный.

Оказалось, что хоккеист улетел в США и попросил там политическое убежище. А его побег готовили скауты клуба НХЛ "Баффало Сейбрз", с которым он подписал контракт.

В СССР В на Могильного завели уголовное дело по обвинению в дезертирстве, поскольку он носил звание младшего лейтенанта и выступал за военный клуб ЦСКА. Но хоккеиста это уже мало волновало. В Америке он сделал успешную карьеру, выиграв Кубок Стэнли. А через 20 лет после побега признался, что уехал из-за нищеты:

"Я уезжал из Москвы нищим человеком. Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужна такая жизнь? И эти грамоты с медалями?".

6. Марина АБРОСЬКИНА ДЕ ГАРСИЯ

Но все бежали из СССР из-за политики и притеснений. Чемпионка Европы по баскетболу Марина Аброськина просто влюбилась. В июле 1990 года московское "Динамо" отправилось в Мехико на спарринги со сборной Мексики. И в ночь перед вылетом в СССР тренер не нашел Марину в номере.

Никто не понимал, что происходит, пока Аброськина не позвонила маме и не сказала, что влюбилась в тренера сборной Мексики. И вскоре вышла за него замуж, став де Гарсия.

В составе сборной Мексики Марина выиграла чемпионат Центральной Америки. Но через год у нее возникли разногласия с федераций, и девушка ушла из команды. После развала Союза даже успела поиграть в России, но затем вернулась в Мексику, где умерла в возрасте 43 года.

Оказалось, что у Марины была опухоль головного мозга, из-за которой она иногда теряла сознание. В последний раз она при потере сознания упала со стула и сильно ударилась головой, впала в кому, в которой пребывала пять дней, а умерла уже от инфаркта.

7. Гата КАМСКИЙ (шахматы)

В побеге советского вундеркида, шахматиста Гаты Камского в 1989 году поучаствовало даже ФБР. За 14-летнего мальчика все решил отец, который после турнира в Нью-Йорке решил остаться вместе с сыном в Америке.

Он и связался с ФБР и, как позже вспоминал Камский, в последний день турнира представители бюро вошли в зал и после окончания партии забрали шахматиста и его отца, отвели в их номер в отеле и оцепили его.

Вскоре Камских отвезли в штаб-квартиру ФБР в Нью-Йорке. И по итогам длительного допроса Гате и его отцу в США предоставили политическое убежище. И парень продолжал прогрессировать.

В 1991 году Камский стал чемпионом США и добился права играть за шахматную корону с Анатолием Карповым. После проигрыша сделал паузу, получил образование юриста и открыл свою фирму, а затем вернулся и стал чемпионом мира по быстрым шахматам.

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