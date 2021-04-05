Третий сосок и заячья губа: Том Харди, Мэттью Перри и другие звезды с особенностями тела. Фото

У многих есть физические особенности, которые они пытаются скрыть от других. И звезды, конечно же, не исключение.

Некоторые генетические нюансы не всегда можно исправить, но кое-кто из знаменитостей вообще не собирается этого делать. OBOZREVATEL узнал, какие дефекты тела есть у мировых актеров и исполнителей.

Том Харди

У звезды "Венома" все время согнут мизинец правой руки, и на нем не хватает верхней фаланги. Если присмотреться к его снимкам, то эту особенность можно заметить везде. Дело в том, что Харди отрубил себе кусок пальца, когда резал мясо на разделочной доске. Актер задел сухожилие, из-за чего палец теперь не разгибается.

У звезды "Венома" Тома Харди не хватает кончика мизинца

Ник Джонас

Эту особенность нелегко заметить, поскольку исполнитель постарался сделать свою улыбку ровной и белоснежной. Но у певца целых три передних зуба, а не два, как у всех.

У участника группы Jonas Brothers Ника целых три передних зуба

Мэттью Перри

У актера культового сериала "Друзья" не хватает части среднего пальца на правой руке. В детстве, еще в детском садике, маленькому Мэттью прижало палец дверью. По слухам, ему прищемили руку по неосторожности другие ребята. Врачам тогда пришлось ампутировать верхнюю фалангу пальца будущей звезды.

Звезда "Друзей" Мэттью Перри не имеет верхней фаланги среднего пальца на правой руке

Хоакин Феникс

У актера есть свой дефект с рождения. Дело в том, что Хоакин родился с заячьей губой. Сейчас он часто носит усы, поэтому его особенность не бросается в глаза. Также взгляд притягивает его большой шрам на лице.

У звезды "Джокера" Хоакина Феникса редкая особенность с рождения – заячья губа

Тильда Суинтон

У актрисы, которая ранее назвала себя квир, есть третий сосок. Он маленький и, конечно, нефункциональный. Также Тильда ни разу не собиралась от него избавиться. Своим братьям в детстве она с гордостью говорила, что это – метка ведьмы.

У актрисы Тильды Суинтон есть третий сосок

Эштон Катчер

Один из самых известных красавчиков Голливуда тоже не без изъяна. Часто в американских телешоу актер сам показывает свою левую ногу, на которой срослись средние пальцы. Катчер считает, что это его фишка.

У Эштона Катчера срослись пальцы на ноге

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