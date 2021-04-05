Третій сосок і заяча губа: Том Гарді, Меттью Перрі та інші зірки з особливостями тіла. Фото

Анастасія Польська Люди 19:55, 5.04.2021

У багатьох є фізичні вади, які вони намагаються приховати від інших. І зірки, звичайно ж, не виняток.

Деякі генетичні нюанси не завжди можна виправити, але дехто із знаменитостей взагалі не збирається цього робити. OBOZREVATEL дізнався, які дефекти тіла є у світових акторів і виконавців.

  • Том Гарді

У зірки "Венома" весь час зігнутий мізинець правої руки, і на ньому не вистачає верхньої фаланги. Якщо придивитися до його знімків, то цю особливість можна помітити скрізь. Річ у тім, що Гарді відрубав собі шматок пальця, коли різав м'ясо на обробній дошці. Актор зачепив сухожилля, через що палець тепер не розгинається.

У зірки "Венома" Тома Гарді не вистачає кінчика мізинця

  • Нік Джонас

Цю особливість нелегко помітити, оскільки виконавець постарався зробити свою посмішку рівною і білосніжною. Але у співака цілих три передніх зуби, а не два, як у всіх.

В учасника групи Jonas Brothers Ніка цілих три передні зуби

  • Меттью Перрі

В актора культового серіалу "Друзі" не вистачає частини середнього пальця на правій руці. У дитинстві, ще в дитячому садку, маленькому Меттью притиснуло палець дверима. З чуток, йому прищемили руку з необережності інші дітлахи. Лікарям тоді довелося ампутувати верхню фалангу пальця майбутньої зірки.

Зірка "Друзів" Меттью Перрі не має верхньої фаланги середнього пальця на правій руці

  • Хоакін Фенікс

Актор має свій дефект із народження. Річ у тім, що Хоакін народився із заячою губою. Зараз він часто носить вуса, тому його особливість не впадає в око. Також погляд притягує його великий шрам на обличчі.

У зірки "Джокера" Хоакіна Фенікса рідкісна особливість з народження – заяча губа

  • Тільда Свінтон

В акторки, яка раніше назвала себе квірком, є третій сосок. Він маленький і, звичайно, нефункціональний. Також Тільда жодного разу не збиралася його позбутися. Своїм братам у дитинстві вона з гордістю говорила, що це – мітка відьми.

В акторки Тільди Свінтон є третій сосок

  • Ештон Катчер

Один із найвідоміших красенів Голлівуду теж не без вад. Часто в американських телешоу актор сам показує свою ліву ногу, на якій зрослися середні пальці. Катчер вважає, що це його фішка.

У Ештона Катчера зрослися пальці на нозі

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