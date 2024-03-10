Треки Соловий нашли на российских музыкальных платформах после скандального интервью с Ефросининой

Композиции украинской певицы Кристины Соловий до сих пор доступны для прослушивания в стране-террористке России. По крайней мере, в СМИ обнародовали скриншоты, на которых видно, что треки артистки есть на таких российских музыкальных платформах, как "VK музыка" и "Яндекс музыка".

На этот нюанс обратили внимание журналисты Times of Ukraine после скандального интервью певицы Маше Ефросининой. Они предположили, что Соловий до сих пор может получать деньги из РФ за прослушивание ее песен пользователями вышеупомянутых платформ.

"Треки артистки со Львовщины до сих пор доступны на болотах. В частности, на музыкальных платформах "VK музыка" и "Яндекс Музыка". Поэтому она, вероятно, получает оттуда роялти. По правилам "Яндекса" треки загружает сам артист или его лейбл и напрямую получает вознаграждение каждый раз, когда композицию прослушивают", – обратили внимание журналисты.

Впрочем, в комментариях под новостью собралось немало сообщений в поддержку Соловий, которая, по их мнению, может быть даже не в курсе того, что ее треки доступны в РФ.

Один из интернет-пользователей заметил: "Загружает песни не артист, а лейбл, на котором выдан продукт. Продает цифровой контент. Артист вполне может быть даже не в курсе".

Напомним, интервью Кристины Соловий у Маши Ефросининой ознаменовалось громким скандалом. Певица в достаточно категоричной манере обвинила ведущую и подобных ей артистов, говоривших или выступавших по-русски для россиян, в строительстве "мостов" между культурами. Мол, поэтому на них есть кровь украинцев. В ответ интервьюерша, едва сдерживая злость, назвала звезду "аутсайдеркой" из-за ее отказа петь на русском много лет назад.

Как писал OBOZ.UA, исполнительница ответила на упреки хейтеров по поводу ее резонансного интервью. Соловий вышла на связь с призывом "критически мыслить" и вслушаться в ее слова.

Интервью прокомментировала и Маша Ефросинина, которая призвала зрителей "не разводить срач" и объяснила, почему фрагмент со ссорой не вырезали.

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