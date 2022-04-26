Трехлетний Лео из Ирпеня, прославившийся песней о калине, спел вместе с Вакарчуком. Видео

Трехлетний мальчик по имени Леон, который а капелла спел возле дома "Ой, у лузі червона калина" и стал звездой, исполнил композицию "Не твоя война" группы "Океан Эльзы". Благотворительный концерт "Все буде добре" состоялся в Киеве, но малыш из Ирпеня присоединился к нему дистанционно.

На станции метро "Золотые Ворота", где киевляне собрались послушать коллектив, включили ролик, записанный у Лео дома. С видео можно ознакомиться на YouTube телеканала "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сначала организаторы включили запись, где 3-летний Леон в вышитой рубашке без музыки поет первый куплет трека. Тронутые зрители узнали героя социальных сетей и наслаждались исполнением "Не твоей войны" из уст маленького казака.

Видео дня

Посреди песни начала звучать музыка и лидер коллектива Святослав Вакарчук подхватил Лео и продолжил петь. Позади него вместо ролика с ребенком стали появляться фотографии других малышей, пострадавших от русской войны в Украине.

Артист пел перед сотнями поклонников группы с сине-желтым флагом, а на выступление смотрели растроганные горожане, сидевшие прямо на полу перед импровизированной сценой.

Напомним, что маленький Лео прославился после того, как случайное видео с его исполнением "Ой, у лузі червона калина" показали по телевидению, а в сети оно начало набирать миллионы просмотров.

Родители мальчика застали сына во дворе с палкой в руке, поющим ремикс на гимн Сечевых Стрельцов блогера-музыканта Дэвида Скотта, взявшего за основу а капелла исполнение лидера "Бумбокса" Андрея Хливнюка.

Талантливого украинца даже посетили правоохранительные органы, которые привезли с собой пакеты со вкусностями.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец маленькой звезды социальных сетей рассказал, как сам Лео относится к внезапной славе и почему он выбрал именно эту песню. Интервью можно почитать здесь.